BBB23: Guimê se revolta, xinga produção e deixa reality aos berros: "Vocês me iludiram"

Guimê se revolta, xinga produção e protagoniza climão nos bastidores, diz site

Os bastidores da expulsão do lutador Cara de Sapato e do cantor MC Guimê do Big Brother Brasil 23 parece que foram tensos. Pelo menos é o que começa a aparecer após relatos que estão se tornando públicos.

Segundo as primeiras informações, o marido de Lexa saiu aos berros dos estúdios onde são gravados o programa. Após deixar a casa na noite desta quinta-feira (16), ele teria ficado alterado e revoltado com a decisão da produção do programa.

As informações são do 'Em Off', que diz que ele chegou a xingar a produção: “É por isso que ninguém nenhum famoso quer participar desta porcaria. Vocês me iludiram!”, teria dito o cantor sobre a situação que se viu envolvido.

Nas redes sociais, muitos fãs pediram a expulsão do brother, o que foi acatado pela produção.

Mandou recado

Amanda (31) usou o seu Raio-X da manhã desta sexta-feira, 17, para desabafar sobre a expulsão de Cara de Sapato (33), acusado de assediar a mexicana Dania Mendez (31) no BBB 23. Durante o vídeo, a médica surgiu bastante abalada e saiu em defesa do lutador, além de fazer um apelo para o público fora da casa mais vigiada do Brasil.

“Ainda estou confusa e triste com tudo que aconteceu ontem. Pedi para vocês verem o Sapato com meus olhos, mas às vezes meus olhos não enxergam tudo. Vocês viram ele aqui durante dois meses e tenho certeza que conseguiram acompanhar o quão o coração dele é grande”, Amanda abriu o coração.

Logo em seguida, ela fez um pedido: “Quero que vocês façam o que eu não consigo fazer no momento, que é segurar a mão dele nesse processo” e confessou que já sente falta do brother: “Ele já está fazendo falta, tanto ele quanto o Guimê”, relembrou o músico, que também foi expulso na noite de quinta-feira, 16, após acusação de assédio.