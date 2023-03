BBB23: Fred Desimpedidos expõe vontade de desistir do programa: ‘Já me despedi’

Internautas ficam chocados com confissão do youtuber Fred Desimpedidos sobre vontade de deixar o BBB 23

Enquanto participava da dinâmica de resistência do Quarto Branco do Big Brother Brasil 23, o youtuber Fred, do canal Desimpedidos, revelou para sua rival, a Miss Alemanha Domitila Barros, que pensou em desistir do reality show durante a última noite.

Depois das discussões que se envolveu com o biomédico Ricardo Alface, o influenciador esportivo disse que estava disposto a apertar o botão da desistência e apenas ir embora. Fred explicou que a crise veio enquanto ele chorava e se perguntava sobre as suas atitudes dentro do confinamento da casa mais vigiada do país.

“Ontem quando eu tava nesse choro todo, de ver e falar da minha família e em dúvida se estava fazendo a coisa certa, estar aqui”, revelou o youtuber. Fred ainda chegou a se despedir de seu affair dentro da casa, a personal trainer Larissa Santos. Mas acabou sendo consolado pela amada, fazendo com que sua cabeça voltasse ao lugar para continuar tentando ser campeão do reality.

“Eu dormi duas horas e eu me despedi da Lari ‘Se tiver que apertar o botão, eu vou apertar’ e ela não soltou minha mão, eu fico com as palavras dela na minha cabeça ‘Você é forte’. O que você tentou tirar de mim é o que já estava preenchido”, finalizou Fred.

Key Alves fala sobre rivalidade com MC Guimê

Após ser eliminada na noite de terça-feira, 07, da casa do BBB 23, Key Alves (23) comentou sobre ter prometido embates, mas não cumpriu. "Não entreguei nada, mas faz parte. Achava que era sempre melhor não causar mais. Meu medo era de estar causando demais", confessou ela.

As comandantes da atração ainda questionaram para a atleta se ela tinha medo de MC Guimê. E Key respondeu: "Não tinha medo dele, por isso que sempre encarei de ser meu adversário. Eu achava muito do que poderia ser ele aqui fora. Esse era o meu medo: será que ele é 'o cara' lá fora? Aí começou a ganhar todas as provas e fiquei pensando: 'Como vou bater de frente com o cara e não estou ganhando nenhuma prova?'. Então coloquei meu pé no chão e falei 'Deixa como tem que ser', mas medo dele eu não tive, não".

