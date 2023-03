BBB 23: Key Alves fala sobre rivalidade com MC Guimê: ''Não entreguei nada''

Oitava eliminada do BBB 23, Key Alves admite que prometeu embate, mas não cumpriu, e diz que Guimê e Fred são os generais da casa

Key Alves (23) foi eliminada na noite de terça-feira, 07, da casa do BBB 23, em paredão contra Domitila Barros e Sarah Aline. Após sua saída, a jogadora de vôlei marcou presença no Bate-Papo BBB e bateu um papo com as apresentadoras Patrícia Ramos e Vivian Amorim.

Ao ver VT, a ex-sister comentou sobre ter prometido embates, mas não cumprir. "Não entreguei nada, mas faz parte. Achava que era sempre melhor não causar mais. Meu medo era de estar causando demais", confessou ela.

As comandantes da atração ainda questionaram para a atleta se ela tinha medo de MC Guimê. E Key respondeu: "Não tinha medo dele, por isso que sempre encarei de ser meu adversário. Eu achava muito do que poderia ser ele aqui fora. Esse era o meu medo: será que ele é 'o cara' lá fora? Aí começou a ganhar todas as provas e fiquei pensando: 'Como vou bater de frente com o cara e não estou ganhando nenhuma prova?'. Então coloquei meu pé no chão e falei 'Deixa como tem que ser', mas medo dele eu não tive, não".

Patrícia Ramos perguntou se realmente tem um general no BBB 23 e quem seria essa pessoa. "Para mim, continua sendo o Guimê. E o Fredinho poder ser um deles", disse a atleta.

BBB 23: O Quarto Branco está de volta! Saiba como vai funcionar

O apresentador Tadeu Schmidt confirmou que vai ter Quarto Branco no BBB 23, da Globo. O tão temido cômodo todo branco está de volta e promete agitar o jogo nesta quarta-feira, 08.

O Quarto Branco será liberado às 10h da manhã de quarta-feira. Um botão será colocado no jardim do Big Brother Brasil e a primeira pessoa que apertar estará na dinâmica e puxará outra pessoa para ir junto para o quarto. As duas pessoas vão duelar para ver quem resiste mais tempo no Quarto Branco.

O vencedor terá a imunidade no próximo paredão e o perdedor estará automaticamente no paredão.

“Amanhã não vai ter o tradicional toque de acordar. Exatamente às 10h da manhã, a gente vai liberar a área externa da casa. Lá fora, no meio do gramado, vai ter o misterioso botão. Quem apertar o botão primeiro vai para o Quarto Branco e vai indicar alguém para ir junto. Um detalhe: caso duas ou mais pessoas combinem de apertar o botão juntos, o botão não vai ser acionado Nada vai acontecer até que uma pessoa aperte sozinha."

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!