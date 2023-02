BBB23: Fãs se revoltam após sister arrancar a roupa de Cara de Sapato: "Expulsão"

Fãs se revoltam e pedem que ela seja expulsa; até famosos estão se pronunciando nas redes sociais

Famosos e anônimos estão criticando duramente um momento protagonizado por Paula no BBB23 nesta terça-feira, 7. É que ela tentou a todo custo tirar a roupa do lutador Antônio Cara de Sapato enquanto ele se trocava no quarto.

Muito compartilhado pelos fãs, o momento rendeu críticas até de ex-participantes do reality. Durante toda a tarde, o assunto foi um dos mais comentados nas redes sociais.

"Achei ridículo! Isso é assédio", disse um. "Ela merece ser expulsa", disse outro. Entre os famosos que entraram na campanha estão a cantora Naiara Azevedo.

"Odeio esse tipo de brincadeira. Total desnecessária!", escreveu ela. O cantor Ramon, um dos integrantes do grupo Menos É Mais, foi outro que se revoltou com o momento protagonizado pela sister. "Essa galera está sem noção!", disse.

Veja o momento:

Bianca reage a apelido de Larissa no BBB 23

Larissa Santos recebeu um novo apelido dos fãs do BBB 23. Isso porque a sister está se relacionando com o jornalista, Fred, ex da Bianca Andrade.

A blogueira também é conhecida por Boca Rosa e daí vem o apelido da sister, a professora de educação física passou a ser chamada de 'Bocadrasta'. Já Fred foi apelidado como 'Boco Roso', e o filho do youtuber com a influencer passou a ser chamado de 'Boca Juniors'.

"Bocadrasta, Boco Roso e Boca Juniors, todos com os mesmos trejeitos", estava escrito no meme em que mostrava Larissa, Fred e Cris com as mãos para a frente. Bianca comentou na publicação, escrevendo: "BocaFamily foi demais pra mim".