BBB23: Equipe de Key se revolta com declarações de Paulo Vieira: "Não é de hoje"

Equipe de Key se revolta com declaração do humorista durante o BBB23; veja

A equipe que gerencia as redes sociais de Key Alves se revoltou após uma piada feita por Paulo Vieira ser exibida no quadro Big Terapia exibido na noite desta quarta-feira, 22, no BBB23. Ao repercutir a semana na casa, ele fez uma insinuação grave.

"Essa semana é aniversário do Cezar Black e do Fred Nicácio, mas não vai ter bolo. É porque o Gustavo e a Key têm medo de preto batendo palma na frente de vela", disse o humorista. Nas redes sociais, a equipe da atleta se revoltou com o teor da mensagem e publicou uma nota de repúdio.

"Hoje no quadro Big Terapia, o qual deveria ser voltado ao humor e entretenimento, transmitiu na edição este vídeo abaixo. Um quadro que, a princípio, deveria ser voltado para fazer piadas e comentar momentos engraçados, claramente acusou o casal GusKey de algo que nunca foi dito", começou a mensagem.

Ao final, eles disseram que o assunto é muito grave. "Não é de hoje que algumas páginas e perfis de fofoca e notícias estão cancelando a Key e o Gustavo por qualquer situação que acontece dentro da casa já que traz engajamento e isso não pode ficar assim! Acusar as pessoas de algo que elas não fizeram não é engraçado", diz a mensagem.

Hoje no quadro Big Terapia, o qual deveria ser voltado ao humor e entretenimento, transmitiu na edição este vídeo abaixo. Um quadro que, a princípio, deveria ser voltado para fazer piadas e comentar momentos engraçados, claramente acusou o casal GusKey de algo que nunca foi dito. pic.twitter.com/xOh1XCtkQk — Key Alves 🔑 (@keyalvesoficial) February 23, 2023

DECLARAÇÕES

No Raio-X da manhã de quarta-feira, 22, Key Alves contou que viu MC Guimê pela Central do Líder falando sobre ela e declarou que ele é seu novo alvo no jogo: "Ontem, como vocês viram, eu vi muita coisa, porque eu sou VIP e tenho acesso ao Quarto do Líder. Vi muitas coisas do Guimê falando pro Alface [Ricardo]. Então, se o bonito quer jogar contra mim, ele vai jogar contra mim. E é isso", disse ela.

"[Ele estava] Dizendo que eu era 'posturada', então, a partir de agora, todo mundo aqui na casa está me chamando de 'posturada' e calma, porque esse é o meu jogo mesmo. Não vou ficar dando barraco nem nada. Porém, agora, é Key Alves contra MC Guimê", disparou ainda.