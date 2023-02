BBB23: Key decreta guerra contra brother e anuncia novo alvo: "A partir de agora"

Key decreta guerra no BBB23 e anuncia que agora quer partir para o ataque contra novo alvo

A sister Key Alves anunciou nesta quarta-feira, 22, que tem um novo alvo no BBB23. Ao gravar o Raio-X, vídeo diário em que eles conversam com os fãs, ela disse que mudou sua estratégia após a saída de Cristian - ele deixou o reality na última noite com boa vantagem.

"Ontem, como vocês viram, eu vi muita coisa, porque eu sou VIP e tenho acesso ao Quarto do Líder. Vi muitas coisas do Guimê falando pro Alface [Ricardo]. Então, se o bonito quer jogar contra mim, ele vai jogar contra mim. E é isso".

Sem aceitar a acusação feita pelo marido de Lexa, ela avisou agora vai partir para cima e fazer de tudo para indicá-lo ao Paredão. Segundo ela, o alvo mudou e está posicionado na cara do cantor.

"[Ele estava] Dizendo que eu era 'posturada', então, a partir de agora, todo mundo aqui na casa está me chamando de 'posturada' e calma, porque esse é o meu jogo mesmo. Não vou ficar dando barraco nem nada. Porém, agora, é Key Alves contra MC Guimê", disse.

Key Alves declarou no Raio-X que viu o Guime falando dela e se o jogo dele é esse, será MC Guime x Key Alves! #BBB23pic.twitter.com/GBpobSHhXC — Dantas (@Dantinhas) February 22, 2023

PASSOU VERGONHA

O eliminado da última terça-feira, 21, Cristian, passou um momento um tanto desconfortável ao ver quantos seguidores ganhou com a participação no BBB 23.

No bate-papo BBB, ele foi questionado pelas apresentadoras se ele achava que havia atingido seu objetivo, que era de um milhão de seguidores. Ele disse que "achava que sim".