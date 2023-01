BBB23: Enquetes indicam que Gabriel pode ganhar segunda chance; veja números

Será? Enquetes indicam que Gabriel enfrenta disputa acirrada com outro emparedado; veja

O primeiro Paredão triplo do BBB23 está mais acirrado do que o esperado. Na disputa pela preferência do público, Domitila, Gabriel e Cézar Black estão enfrentando uma disputa com números apertados.

Segundo as enquetes que estão no ar, Domitila e Gabriel disputam voto a voto a eliminação.

De acordo com o portal UOL, Gabriel tem 47,98% dos votos enquanto a sister tem 47, 35. Ou seja, os dois estão praticamente empatados na disputa pela permanência na casa.

Entre os leitores do 'Notícias da TV', os números são próximos, mas a sister é quem deve sair. Para eles, Domitila tem 49% dos votos contra 44% do modelo.

Nas redes sociais, é possível notar que os dois também estão dividindo opiniões. Enquanto boa parte dos famosos e verificados pedem a saída do par de Bruna Griphao, o público parece mais propício a dar uma segunda chance ao brother.

O segundo eliminado do BBB23 será conhecido nesta terça-feira (31).

BBB 23: Cezar Black, Gabriel e Domitila Barros estão no segundo paredão

Nesta semana, Amanda e Fred Nicácio estão imunes . Amanda conquistou a imunidade ao vencer a Prova do Líder junto com Antonio Cara de Sapato Jr. Como ele ficou com a liderança, ela ganhou uma imunidade. Enquanto isso, Fred Nicácio está imune por causa do quarto secreto, que ele enfrentou contra Marília e voltou para a casa.

Para começar a formação do paredão, o anjo Ricardo deu a imunidade para Tina. “No início, a gente teve alguns atritos e aos poucos fomos nos conectando. Na prova, ela me deu muita força e a troca foi muito importante. Esse aqui é dela, ela merece muito nesse momento”, disse ele ao justificar sua decisão.

Logo depois, o líder Antonio Cara de Sapato Jr indicou Cezar Black. “A pesosa que eu vou votar não é minha primeira opção, mas foi a pessoa que se afastou de mim e é o Black”, afirmou. Cezar Black teve direito ao contra-golpe e ele puxou Gabriel para a berlinda.