BBB23: Eliminada, Marília detona Paula Freitas e defende Domitila Barros

Fora da casa de BBB23, Marília detona Paula Freitas por conta de comentário de sister sobre Domitila

Mesmo estando fora da casa mais vigiada do Brasil de Big Brother Brasil 23, a maquiadora Marília ainda acompanha tudo que está rolando no reality no qual ela foi a primeira eliminada, opinando sobre nas redes sociais. E neste domingo, 5, ela aproveitou para detonar Paula Freitas.

Em uma conversa com a professora de educação física Larissa Santos e a atriz Bruna Griphao, a biomédica estava decidindo quem que elas iriam colocar no paredão desta semana, até que chamou a Miss Alemanha Domitila Barros de “quenga”.

A conversa, então, deixou a primeira eliminada da edição bastante irritada, que decidiu sair em defesa da amiga em seu perfil oficial no Twitter. “A Paula não cansa de ser BAIXA! Uma VERGONHA o que ela faz com outras Mulheres! #Domitilamerecerespeito”, escreveu a maquiadora.

A Paula não cansa de ser BAIXA! Uma VERGONHA o que ela faz com outras Mulheres! #Domitilamerecerespeitohttps://t.co/Brl8JP4JTV — Marília Miranda 🐐 (@MariliaCabrita) February 5, 2023

Cristian vence prova do anjo

A Prova do Anjo do BBB 23 foi vencida neste sábado, 04, pelo integrante do grupo Pipoca, Cristian. O empresário fez o melhor tempo na competição. Além de ter levado o colar, o brother ainda ganhou um ano de lasanhas da marca patrocinadora da prova. Após ter conquistado o poder imunizador, Cristian escolheu dois participantes para o Monstro e os penitenciados foram dois adversários de seu grupo, o cantor Mc Guimê e a sister Amanda.