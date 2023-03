BBB23: Declaração de Domitila sobre sister gera polêmica: "Mulher podre"

Declaração de Domitila nesta segunda-feira, 6, está gerando críticas nas redes sociais; veja

Uma declaração da sister Domitila pegou muito mal e tem rendido críticas nas redes sociais na tarde desta segunda-feira, 6. É que a modelo afirmou que estava torcendo para algum dos rivais apertar o botão verde e desistir do jogo.

" Eu queria que um deles (do Grupo Deserto) apertasse o verde" , afirmou ela para Sarah Aline. A colega retirou o doce da boca da amiga e lembrou que isso não vai acontecer. "Mas não vão, Domi!", exclamou ela.

Domitila então disse que Larissa pode desistir do programa e que não tem se sentindo bem nos últimos dias. "É que a Larissa estava conversando comigo, dizendo que estava com palpitação no coração , que é muito mais difícil do que ela imaginava. Mas é sonho... é verdade", afirmou.

Nas redes sociais, a declaração pegou muito mal. "Ela falando que queria alguém do deserto apertando o botão de desistência e usando as crises de ansiedade da Larissa como argumento, dizendo que ela estava com palpitações no coração e ainda disse que é um sonho. Que mulher podre", disse um. "Olha só com quem eles dividem o mesmo teto, principalmente a Larissa que é atacada pessoalmente fugindo totalmente do jogo. Bizarro", disse outro.

Veja o momento:

a domitila falando que queria alguém do deserto apertando o botão de desistência e usando as crises de ansiedade da larissa como argumento dizendo que ela estava com palpitações no coração e ainda disse que é um sonho MANO QUE MULHER PODRE pic.twitter.com/h55qWkUyZf — jennia 🪩 (@seokjincute) March 6, 2023

Domitila fala com MC Guimê

Em outro momento, Domitila já tinha desabafado com MC Guimê sobre o seu grupo. Ele foi conversar com ela em uma festa sobre a eliminação de Fred Nicácio e ela agradeceu pela atenção. "Valeu mesmo. Ontem foi uó. A gente é o grupo dos lascados. Aí não toca Big Fone, não pode nem fazer. Agora vai ter paredão número quatro, aí lascou tudo mesmo. Mas ainda acredito que é melhor ganhar o coração do Brasil do que evitar as coisas aqui", disse a modelo, referindo-se a sua situação e a dos colegas no quarto Fundo do Mar.

"Segue firme, porque o jogo acaba só quando o juiz apita. [...] Vai enxergando as coisas. Você tem uma visibilidade boa", aconselhou MC Guimê.