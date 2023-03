BBB 23: Domitila Barros desabafa com MC Guimê: "A gente é grupo dos lascados"

MC Guimê consolou Domitila Barros durante a festa que ocorreu nesta madrugada

MC Guimê resolveu conversar com Domitila Barros durante a festa que ocorreu na madrugada deste sábado, 04, no BBB 23.

O funkeiro teve como objetivo tentar levantar o astral da modelo, que sentiu bastante a eliminação de Fred Nicácio. Domitila agradeceu o carinho.

"Valeu mesmo. Ontem foi uó. A gente é o grupo dos lascados. Aí não toca Big Fone, não pode nem fazer. Agora vai ter paredão número quatro, aí lascou tudo mesmo. Mas ainda acredito que é melhor ganhar o coração do Brasil do que evitar as coisas aqui", disse a modelo, referindo-se a sua situação e a dos colegas no quarto Fundo do Mar.

"Segue firme, porque o jogo acaba só quando o juiz apita. [...] Vai enxergando as coisas. Você tem uma visibilidade boa", aconselhou MC Guimê.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Domitila Barros (@domitila_barros)

BBB 23: Domitila é acusada de machismo em fala contra Larissa

Domitila Barros está sendo acusada pelos internautas de machismo por conta de uma fala polêmica. A sister citou a personal trainer Larissa Santos de forma equivocada no BBB 23.

O que aconteceu foi que Domitila revelou que estava pensando em puxar Larissa no contragolpe caso fosse indicada ao paredão pelo líder Fred, para tentar abalar o emocional do youtuber.

Porém, a Miss Alemanha alegou que Fred se sentirá ameaçado pois há muitos homens esperando a personal trainer fora da casa mais vigiada do país.

“Vou falar na cara dele, pra ele sentir que tem uma comunidade amando, esperando ela, e ele que sofra aqui. Jogadores de futebol, comunidade funk, cantores de trap gatinhos do Brasil, querem ver a bonitona lá fora solteira? A chance é essa, vote”, revelou a sister.

A equipe que cuida das redes sociais de Larissa fez questão de se pronunciar sobre o caso. “Domitila volta a enfatizar o fato de Larissa ter que sair primeiro do programa para 'ser solteira' e estar à disposição para funkeiros, jogadores de futebol, pagodeiro, etc. Voltamos a falar que Larissa não tem a menor intenção de sair do programa para 'viver a vida' desta forma. Não se resume uma mulher a romances ou imputa a ela uma posição social de 'mulher de alguém' para saber aproveitar as oportunidades, como dito nesta infeliz fala”, declararam.