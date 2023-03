BBB23: Bruna tem teoria sobre próximo líder: ‘Big Fone’

Atriz Bruna Griphao expõe teoria para Larissa e Fred e explica como será próxima liderança

Nesta quinta-feira, 2, a atriz Bruna Griphao expôs um pouco de sua teoria para como será a próxima Prova do Líder do Big Brother Brasil 23. A cantora, que é a vencedora da última semana, falou para a professora de educação física Larissa Santos e para o youtuber Fred, do canal Desimpedidos, sobre as possíveis formas de ser o líder da vez.

Bruna acha que o Big Fone vai tocar novamente, possivelmente ainda nesta quinta-feira, podendo dar como poder supremo a liderança nos próximos dias de confinamento na casa mais vigiada do país. De acordo com ela, a única prova que vai realmente acontecer será o Bate e Volta, para tirar alguém da Berlinda.

“Tocar, vai. Certeza. Acho que pode ter a ver com a próxima liderança. Tipo ‘Você é o próximo Líder’. E aí, hoje, o próximo Líder indica e (tem) Bate e Volta, e não (prova) de Líder”, esclareceu Bruna, enquanto conversava com seus principais aliados.

Então, Fred e Bruna começaram a pensar em que iriam votar no próximo PAredão, Como Key Alves e Cezar Black já estão emparedados, indicados por MC Guimê por conta do Big Fone, eles ainda não sabem em quem tentarão levar para a Berlinda.

Guimê e Bruna detonam postura de Key Alves

Na manhã desta quinta-feira, 02, Bruna Griphao (23) desabafou com MC Guimê (30) sobre a postura de Key Alves, enquanto os dois esperavam para gravar o Raio-X diário. Aliados, a loira e o funkeiro detonaram as atitudes da jogadora de vôlei e afirmaram que sua estratégia é se fazer de ‘excluída’ do BBB 23.

Na noite anterior, durante a festa que homenageou a líder da semana, Bruna, os brothers ouviram Key Alves desabafar com Aline (41) e Domitila sobre seus rivais no jogo: "A maioria de vocês já achava isso de mim", disse a atleta. Na conversa com Guimê, a loira descascou a fala da rival e sua postura ‘retraída’ desde que Gustavo (28) deixou o game.

"Mano, claro que não. Todo mundo deu oportunidade. Aí teve atitude com cada pessoa... Mas deixa", disse Guimê, revoltado. Bruna concordou com o funkeiro e criticou Key Alves: "Até no dia da briga da Alface... Garota! Ah, injustiçada. Ah, vítima. Fez um inferno o programa inteiro, meteu marra a p*rra do programa inteiro”. Guimê também concordou com a atriz: “Eu to ligado, isso que é f*da”. Bruna detonou: “Ela quer meter de excluída, ela não dava moral pra ninguém. Ela não olhava, ficava de cabeça reta”.

