BBB 23: Guimê e Bruna detonam postura de Key Alves: ‘Injustiçada e vítima’

MC Guimê e Bruna criticam Key Alves por tentar ser a ‘excluída’ do BBB 23

Na manhã desta quinta-feira, 02, Bruna Griphao (23) desabafou com MC Guimê (30) sobre a postura de Key Alves (23), enquanto os dois esperavam para gravar o Raio-X diário. Aliados, a loira e o funkeiro detonaram as atitudes da jogadora de vôlei e afirmaram que sua estratégia é se fazer de ‘excluída’ do BBB 23.

Na noite anterior, durante a festa que homenageou a líder da semana, Bruna, os brothers ouviram Key Alves desabafar com Aline (41) e Domitila (38) sobre seus rivais no jogo: "A maioria de vocês já achava isso de mim", disse a atleta. Na conversa com Guimê, a loira descascou a fala da rival e sua postura ‘retraída’ desde que Gustavo (28) deixou o game.

"Mano, claro que não. Todo mundo deu oportunidade. Aí teve atitude com cada pessoa... Mas deixa", disse Guimê, revoltado. Bruna concordou com o funkeiro e criticou Key Alves: "Até no dia da briga do Alface... Garota! Ah, injustiçada. Ah, vítima. Fez um inferno o programa inteiro, meteu marra a p*rra do programa inteiro”.

Guimê também concordou com a atriz: “Eu to ligado, isso que é f*da”. Bruna detonou: “Ela quer meter de excluída, ela não dava moral pra ninguém. Ela não olhava, ficava de cabeça reta. Ela e o Cowboy. Sempre se achou aqui dentro. Todo mundo tentou ser maneiro com ela, achava que era o jeito dela e tal, e agora quer meter essa?", desabafou.

MC Guimê desabafa com Bruna sobre briga com Cara de Sapato

Durante a madrugada da festa do líder, na quarta-feira, 2, MC Guimê e Cara de Sapato (32) tiveram uma briga feia e depois que chegaram a resolução do conflito, o funkeiro desabafou com Bruna Griphao sobre o desentendimento com o amigo.

“E o Sapato? Amo ele, meu amigo, se Deus quiser lá fora a gente vai treinar um jiu-jitsu, vai fazer uns bagulhos, que eu sou fãzão dele. Mas aqui dentro do game, com as paradas que rolaram, já era”, o músico disse para a atriz.