BBB23: Bruna Griphao revela ter pensado em desistir na véspera do confinamento: ‘Dá tempo’

Atriz Bruna Griphao revela desejo de desistir e deixar hotel antes do confinamento definitivo do BBB 23

Nesta terça-feira, 25, a atriz Bruna Griphao, grande finalista do Big Brother Brasil 23, ao lado da cantora e ex-Rouge Aline Wirley e médica Amanda Meirelles, revelou durante a Cápsula do Tempo do programa, ao rever um vídeo que gravaram antes de serem confinadas, ainda no hotel, que pensou em desistir antes de entrar de forma definitiva no programa.

“Se você está assistindo isso, é porque você chegou na final. Nesse momento, a Bruna do passado se encontra confinada no hotel e tá começando a cair a ficha dela. Então, ela está um pouco desesperada e pensando se ainda dá tempo de desistir. Então, você me diz se valeu a pena ter ido. E se tá tudo certo, se você não surtou, se você não foi expulsa”, disse a Bruna do passado.

Então, a atriz ficou completamente emocionada durante a exibição de seu vídeo da Cápsula do Tempo, e os internautas decidiram apoiar a famosa. “Campeã no meu coração”, “Ela é muito autêntica, não teremos mais camarote assim” e “Maravilhosa”, foram alguns dos comentários feitos pelos usuários.

BBB23: Bruna Griphao passa mal em crise durante ao vivo da Grande Final

Quando Tadeu perguntou para as finalistas como cada uma estava, a atriz Bruna Griphao aproveitou para desabafar: “Eu tô passando mal, eu tô passando muito mal, estou suando frio, estou passando mal de um jeito que eu nunca passei, passando muito mal”, revelou Bruna.

“Mas estou muito feliz, muito grata, muito feliz de estar com essas duas mulheres maravilhosas aqui do meu lado. Seja o que Deus quiser, o que o público quiser. Estou muito feliz e muito grata, qualquer sentimento de nervosismo e de medo não chega perto do sentimento de gratidão que eu estou sentindo agora. E é isso, amo muito vocês”, completou a finalista. Quem será que vai levar o prêmio equivalente à R$ 2,88 milhões nesta noite tão tensa de decisão do reality?