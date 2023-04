BBB23: Após reclamar, Bruna Griphao agradece produção: “Arrasaram muito”

Bruna Griphao volta atrás e elogia produção após criticar detalhes da festa do Top 5 no BBB23

O comportamento da atriz Bruna Griphao (24) na festa do Top 5 deu o que falar fora do BBB23! A sister foi grosseira ao reclamar de alguns dos detalhes da celebração e até levou uma bronca da aliada, Larissa (24). Mas na manhã desta quinta-feira, 20, a artista voltou atrás e elogiou a produção durante seu Raio-X.

No vídeo diário gravado no confessionário da casa, a loira não poupou elogios: "Top 5! Tô muito feliz. A festa foi muito linda, tava tudo lindo. Realmente, a gente tá vivendo um sonho. Tinha a parte de cada um... Vocês arrasam muito, gente. Muito obrigada. Tava tudo perfeito. Muito emocionante”, Bruna se contrariou ao elogiar a festa.

Para concluir o registro, a atriz comentou sua trajetória no reality: “Inacreditável, nem acredito que a gente chegou até aqui, que eu cheguei até aqui. É a realização de um sonho. Eu tô muito feliz, apesar de estar acabada e com sono", ela brincou depois de ter aproveitado a festa da última noite.

Raio-x da Bru | 20.04



Bru conta como está feliz e que é um sonho estar lá, elogia muuito a festa de ontem, fala que não acredita que chegou até ali e finaliza pedindo pra deixar a Lari ficar! 🙏🏼🧡



Vídeo: Reprodução/Globoplay#TeamGriphao#BBBpic.twitter.com/NRLfppOfJw — Bruna Griphao 🦏 (@BrunaGriphaoo) April 20, 2023

Bruna Griphao reclama da produção e leva bronca de Larissa:

Bruna Griphao já criticou o figurino escolhido pela produção diversas vezes no reality. Mas na última quarta-feira, 19, a loira não mediu as palavras na hora de reclamar de alguns detalhes da festa do Top 5 no BBB23 e até levou uma bronca da aliada Larissa. Tudo aconteceu quando os brothers estavam vendo suas fotos nos painéis da festa, como uma homenagem na reta final do reality.