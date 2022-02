BBB 22: Após formação do paredão, Pedro Scooby fala sobre Arthur Aguiar: ''Foi no mesmo lugar do Rodrigo''

Surfista Pedro Scooby comentou sobre formação do terceiro paredão do BBB 22, que conta com Arthur Aguiar, Douglas Silva e Naiara Azevedo

CARAS Digital Publicado em 07/02/2022, às 07h16

O terceiro paredão do BBB 22 já está formado!

Arthur Aguiar (32), Douglas Silva (33) e Naiara Azevedo (32), disputam a preferência do público em mais uma berlinda no reality. O ator, marido de Maíra Cardi, foi indicado pela líder da semana, Jade Picon (20). A votação aberta ficou empatada entre Lucas (31) e Maria (21), e Jade optou por colocar Lucas na zona de risco.

No confessionário, Douglas foi o mais votado com 4 votos. Os brothers disputaram a prova bate e volta com Naiara, que já estava emparedada desde a prova do líder, e Lucas se deu bem na dinâmica de sorte.

Após a formação do terceiro paredão, em conversa na área externa da casa mais vigiada do Brasil, Pedro Scooby (33), comentou com Douglas e Lucas sobre Arthur Aguiar. O engenheiro do grupo Pipoca perguntou: "O Arthur, você sabe como ele está?".

O surfista, então, comparou o comportamento do brother com o de Rodrigo Mussi (36), o segundo eliminado do programa, e com quem o ator teve alguns desentendimentos no jogo.

"Assim, uma parada que eu acho. A gente deu toda oportunidade do moleque colar na gente. Ser um moleque mais leve, trocar ideia. Não sei, pode ser que ele volte também, que as pessoas estejam amando o que ele está fazendo, da mesma forma que eu falei do Rodrigo. Mas, para mim ele foi no mesmo lugar do Rodrigo, ficou focado no jogo e deixou de viver a parada", respondeu ele.