BBB 24: Zeca Pagodinho faz pedido inusitado na festa: "Espera aí, Boninho"

Zeca Pagodinho surpreendeu com um pedido inusitado durante seu show na festa do Big Brother Brasil 24, que aconteceu na noite do último sábado, 27.

O sambista que estava se apresentando na festa do reality perguntou se poderia ir ao banheiro e fez os brothers caírem na risada.

Após o Pretinho da Serrinha se apresentar, o cantor questionou: "Enquanto você tá cantando, eu posso ir ao banheiro?". "Olha, mas não vai fugir, não", brincou o músico.

"Mas como é que eu vou fazer? Aqui mesmo", brincou Zeca. "Oh Boninho, espera aí, Boninho", falou ele antes de deixar o palco. "Pode ir, Zeca", acrescentou Pretinho.

Sob risos dos participantes e dos músicos, o artista deixou o local para ir ao banheiro enquanto Pretinho da Serrinha se apresentava e voltou minutos depois.