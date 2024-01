BBB 24: Wanessa revela quem indica ao paredão se for líder: "Quero respostas"

"Quero saber se eles são sinceros ou estão jogando", afirmou a cantora Wanessa ao falar sobre a formação do próximo paredão

Wanessa Camargo já sabe qual será sua indicação ao paredão do BBB 24 caso seja a nova líder do reality show. No Quarto Magia, a cantora conversou com Beatriz e Yasmin Brunet sobre as atitudes de Nizam e MC Bin Laden, e definiu os dois como alvos.

A artista tomou essa decisão após Davi não ser eliminado na última terça-feira, 16, e também por causa da discussão de Vanessa Lopes com Bin sobre o jogo. A filha de Zilu e Zezé Di Camargo confessou para as colegas de confinamento que pretende indicar um dos brothers para ter uma resposta do público.

"Se eu for esse Líder, vai ser um dos dois [Nizam e MC Bin Laden] e acabou. Não vou mudar, porque eu quero respostas, quero saber se eles são sinceros ou estão jogando", afirmou a cantora. "O Paredão vai dar uma resposta, Wanessa. E aí você vai ativar aquela Wanessa 'só o Brasil ou o público me tira'", incentivou Beatriz.

Wanessa Camargo afirma que camarotes sofrem mais que pipocas

Wanessa Camargo analisou em conversa com as sisters que é mais difícil para os integrantes do Camarote se adaptar ao confinamento do BBB 24 que para os Pipoca. A cantora estava cogitando desistir do programa diante da possibilidade das pessoas a julgarem como planta.

"É mais doloroso para uma pessoa que todo dia está acostumada a comer filé mignon ter que começar a comer presunto do que para um que sempre comeu presunto e não sabe o que é um filé mignon", disse a artista, que é vegana.

"As pessoas desmerecem que a gente (camarotes) deva ganhar. Eu vivi um momento na minha vida que também era aperreio. Se esse fosse um prêmio para quem falta dinheiro, eu não estaria aqui. Não quero ficar dependendo de dinheiro de ninguém na minha vida, quero fazer a minha história, como o meu pai fez", explicou.