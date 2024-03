BBB 24: Wanessa repreende após Yasmin falar de brothers: "Frase bem pesada"

Yasmin comenta sobre brothers e Wanessa repreende a amiga

Wanessa não gostou de uma frase falada por Yasmin durante a noite desta sexta-feira, 01, no Big Brother Brasil 24.

Enquanto se arrumavam para a festa no Quarto Magia, a cantora comentou que fica irritada por não saber o horário. "O que mais me irrita é ter que olhar pra cara da pessoa que eu não quero olhar. Isso sim me irrita", disse a loira.

Lucas Henrique, que também estava no cômodo, questionou: "Você está falando da Alane ou do Davi?". "Dos dois", respondeu a modelo.

Wanessa repreendeu: "Amiga, essa frase é bem pesada 'que não existe mais'". "Sim, pra mim, ué, por quê que é pesada?", retrucou Yasmin.

"Pra mim é. Uma pessoa que eu não quero mais conviver, que eu não quero mais estar perto", disse a artista. "Quando eu não bato com a pessoa, quando acontece alguma coisa na minha vida, pra mim essa pessoa não existe mais, entendeu? Eu não convivo mais com ela", explicou a loira.