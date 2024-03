BBB 24: Wanessa dá um grito ao ser assustada por brothers

Não pode nem dormir! A cantora Wanessa Camargo foi alvo de uma brincadeira dos brothers na casa do BBB 24 e deu um grito

A cantora Wanessa Camargo acordou de um jeito diferente na casa do BBB 24, da Globo. Ela estava dormindo no quarto quando os brothers Davi e Matteus resolveram dar um susto nela.

Os dois colocaram apliques no cabelo e fizeram uma maquiagem no estilo do personagem Coringa. Com a make assustadora, eles foram pregar uma brincadeira na cantora.

Em silêncio, os dois cutucaram a sister, que acordou assusta ao ver a maquiagem deles. Ela deu um grito e o vídeo do momento viralizou nas redes sociais.

Assista:

O DAVI E MATTEUS ASSUSTANDO A WANESSA, EU TO MORRENDO, O GRITO QUE ELA DEU KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK #BBB24pic.twitter.com/M11ftP71Fa — emer #BBB24 (@emerzou) March 1, 2024

Davi e Matteus assustando a Wanessa.



VOU MORRER KKKKKK



(📸Vídeo/Reprodução: TV Globo) pic.twitter.com/5lpUaBaEAN — Davi Brito 🚗 (@davibritof) March 1, 2024

View this post on Instagram A post shared by Nonato Souza (@nonatosouzaoficial)

Wanessa Camargo revela procedimentos que já fez no rosto

Wanessa Camargo se destaca no Big Brother Brasil 24 não apenas por suas confusões, mas também por sua beleza. Antes de entrar para o confinamento, a cantora revelou abertamente ter passado por um procedimento estético. Além disso, ela já compartilhou detalhes sobre uma cirurgia plástica que precisou realizar na adolescência e passou por uma correção depois que não curtiu o resultado.

O Splash, do Uol, compilou algumas das revelações da artista sobre sua rinoplastia. No passado, a cantora já contou que sofreu um acidente durante a infância e precisou passar por uma cirurgia após quebrar o nariz: “Quando eu tinha 12 anos estava brincando de pega-pega e bati meu nariz na cabeça de um menino”, ela revelou detalhes do ocorrido.



“Foi tão pesado que vi estrela, ficou tudo escuro. Meu nariz foi parar do outro lado, esse osso aqui afundou, abriu a cabeça do menino”, contou em uma entrevista com Giovanna Ewbank. No entanto, a cantora relatou que não ficou satisfeita com o resultado e chegou a retornar ao médico para ajustar um detalhe em seu nariz e tentar deixá-lo mais parecido com sua versão 'original'

“Depois disso, esse osso ficou fora, com um calombinho. Eu fiquei super mal uma época, mas eu precisava. E mudou minha vida. Não mexi na ponta, mas criou um calo. O médico deu uma raspadinha quando eu tinha uns 15 anos”, a filha de Zezé di Camargo explicou que ficou realizada quando o nariz enfim voltou ao normal após a correção.

Além disso, ela já entregou que costuma fazer um procedimento estético periodicamente. Ainda durante a conversa com Gioh, Wanessa contou que é adepta do botox na testa e estava até considerando aplicar em outros lugares: "Eu faço há uns dois anos, no meio da testa, que é onde mais me incomoda”, revelou.