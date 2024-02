BBB 24: Wanessa admite ter vigiado Dado Dolabella com perfil fake: "Queria saber"

Wanessa Camargo revelou no BBB 24 que tem um perfil fake nas redes sociais, mas garantiu que não faz comentários em nenhuma publicação

Na tarde desta quinta-feira, 22, Wanessa Camargo revelou para alguns colegas do BBB 24 que usou uma conta fake para vigiar Dado Dolabella após eles decidirem dar um tempo no relacionamento. A cantora contou que os dois ficaram uma semana afastados e quatro dias sem conversar.

"O Dado mesmo, quando a gente se separou... Teve um momento que a gente deu um tempo e eu não queria que ele visse. A gente ficou uma semana meio afastado e quatro dias sem se falar", relatou ela em conversa com Yasmin Brunet, Leidy Elin e Lucas Henrique.

Para que Dolabella não percebesse que estava sendo 'monitorado', Wanessa mudou o nome do perfil, já que ele sabia que ela tinha uma conta fake. "Eu queria muito saber onde ele estava e ele sabia qual era o meu fake. Aí fui lá e mudei o nome", explicou a artista, que disse que o amado não percebeu a alteração. "Ele não catou. Eu fiquei bem vigiando onde ele estava."

Após o período separados, o ator foi procurá-la. "Ele: 'Nossa, você nem olhou os meus stories. Você nem viu'. E eu: 'Não mesmo'", relembrou. "Agora ele está sabendo", comentou Leidy Elin. "Agora ele sabe", completou Yasmin Brunet.

Leia também:Zilu apoia Wanessa Camargo em meio a boatos de dificuldade financeira: "Aprendendo"

Wanessa dá detalhes sobre conta fake

Mais cedo, Wanessa admitiu que tem um perfil fake para usar em determinadas ocasiões. A cantora, contudo, deixou claro que não faz comentários e nem curte nada com essa conta. "Vocês nunca fizeram isso? De entrar para ver como está um ex teu, uma pessoa que era sua amiga e que não é mais", questionou a famosa. "Óbvio, todo mundo faz isso", respondeu Yasmin. "Ou até perfil que você tem vergonha de ver. Só que eu entrava como Wanessa Camargo", contou ela.

Leidy Elin, então, perguntou se Wanessa tem uma conta fake nas redes sociais. "Eu tenho contas que são ligadas a mim. Mentira, eu tenho fake!", confessou aos risos. "Caozeira", brincou Yasmin. "Eu aprendi a fazer depois disso. Não faço nenhum comentário com meu fake. Se entrar lá, eu mostro no vídeo. Não tem comentário e nem curtida de nada. É só para 'bizoiar' as pessoas. Ou ver um perfil que não quero que as pessoas vejam", explicou.

Vale lembrar que recentemente a cunhada e o irmão de Wanessa acusaram Graciele Lacerda, noiva do cantor Zezé Di Camargo, de atacar membros da família através de um perfil fake.