Zilu apoia Wanessa Camargo em meio a boatos de dificuldade financeira: "Aprendendo"

Zilu Camargo usou as redes sociais nesta quinta-feira, 22, para escrever uma nova mensagem de apoio para a filha, Wanessa Camargo, que está participando do Big Brother Brasil 24, da TV Globo.

A empresária postou uma foto em que aparece abraçada com a herdeira, e falou que sempre apoiou e seguirá apoiando todas as decisões da cantora. "Como mãe, sempre apoiei e continuo apoiando Wanessa em seus sonhos e projetos", afirmou ela no começo do texto.

"Ela sempre se mostrou uma mulher determinada, independente e ao longo de sua carreira e vida pessoal, tomou decisões que refletem essa autonomia. Wanessa é uma mulher responsável e que faz suas próprias escolhas, incluindo as financeiras, e eu tenho muito orgulho disso", acrescentou.

E completou: "Respeito sua independência e confio em sua capacidade de gerir sua vida e carreira. E, assim como em todos os momentos, sempre estarei de braços abertos para o que ela precisar, aprendendo e evoluindo juntas com todas as experiências da vida. @wanessa", finalizou o texto.

A postagem de Zilu aconteceu após Dado Dolabella afirmar ao colunista Leo Dias que Wanessa precisa de dinheiro e que também tem dívidas. "Não está fácil, não está fácil para ninguém. Wanessa tem os shows, tem a carreira dela… Para você hoje ter uma música, é preciso investir nela. Não adianta ter a visão romântica de que vai escrever uma música e ela vai estourar. Ela estoura se tiver um investimento, um gerenciamento por trás. Como ela tem uma carreira independente, não está hoje com nenhuma grande gravadora, é nesse sentido", explicou ele.

Confira a publicação:

Zilu revela qual será a decepção de Wanessa ao sair do BBB 24

A empresária Zilu Camargo surpreendeu ao dar sua opinião sobre qual será a decepção de sua filha, a cantora Wanessa Camargo, quando sair do BBB 24, da Globo. Ela contou que a herdeira vai se surpreender com suas amizades.

O momento da revelação aconteceu em uma conversa da famosa com o colunista Guilherme Farias. "Muitos, tenho certeza. Às vezes, você tem que ser reclusa e viver alguma situação, pra gente reciclar quem a gente quer nas nossas vidas e quem nós não queremos. A Wanessa tá passando por isso agora. Principalmente as pessoas que se diziam amigos dela, que a gente agora sabe que não são", disse ela.