BBB 24: 'Vem pra casa', brinca Gaab, filho de Rodriguinho sobre o pai

Nos bastidores da gravação do DVD de Thiago e Samuel, o cantor Gaab deu entrevista à CARAS Brasil e falou sobre Rodriguinho no BBB 24

O cantor Gaab confessou que gostaria que Rodriguinho deixasse a casa do BBB 24 depois das últimas críticas que ele tem enfrentado no jogo. Em entrevista à CARAS Brasil, o filho do artista abriu o coração e comentou um pouco sobre as polêmicas do reality e garantiu que o pai é uma grande inspiração em sua vida.

"Se eu pudesse ligar para meu pai amanhã, eu falaria para ele vir para casa. Vem pra casaaaa", disse ele aos risos, nos bastidores da gravação do DVD de Thiago e Samuel, que aconteceu no Vila JK, em São Paulo.

"Mas brincadeiras à parte, meu pai é um cara que fala muito o que ele acha e ele tem que falar muito menos. Eu falaria isso para ele, porque ele não tem que falar tanto o que ele acha. Ele é um cara que tem uma personalidade muito forte", explica o rapaz.

Mas apesar das polêmicas envolvendo o pai, Gaab não tem dúvidas do orgulho que sente pelo pai. Ele conta que Rodriguinho é uma verdadeira inspiração e responsável pelo artista que ele tem se tornado.

"Meu pai ele tem muita coisa que me inspirou, mas não posso deixar de dizer de todo o lado musical. Eu acho que com certeza eu sou quem eu sou por conta do meu pai", diz ele, que é dono de diversos hits das plataformas digitais como Tem Café e Intenções, o qual gravou com Marília Mendonça.

Em tempo, Rodriguinho de fato está passando por um momento delicado desde que entrou no BBB 24. Nos últimos dias a família do pagodeiro revelou que ele tem recebido mensagens de ódio nas redes sociais e até mesmo ameaças de morte.

"Medidas jurídicas cabíveis já estão sendo tomadas contra todos os ataques que o Rodriguinho, seus familiares e equipe de trabalho vem sofrendo dentro e fora da casa e não serão poupados esforços para combater atitudes covardes como essa, nem quaisquer outras ações de violência, sejam por palavras, ações ou crimes de ódio e torpeza que busquem ofuscar os seus mais de 20 anos de carreira", disse a nota emitida pela assessoria.