BBB 24: Vanessa Lopes sugere que iria 'disputar' brother com Yasmin Brunet

Vanessa Lopes afirmou que a Yasmin é a 'pessoa que mais a odeia' em seu meio de trabalho e admitiu que participante é 'seu tipo'

Vanessa Lopes falou sobre a 'rivalidade' com Yasmin Brunet nesta quarta-feira, 17. Em conversa com MC Bin Laden, a TikToker foi questionada sobre sentir antipatia por parte da sister, e ela garantiu que a modelo 'não estava olhando em seu olho' no BBB 24.

“Uma das pessoas que mais me odeia no meu meio de trabalho, está aqui", afirmou Vanessa, que viveu um affair com o ex-marido de Brunet. Em seguida, falou sobre um brother que correspondia ao 'tipo' das duas. "O cara que nada, natação, do cara de água, navio, com emoji de âncora, que nada e que dá aula de natação está aí com as pessoas”.

Na web os internautas apontaram que o participante em questão é Nizam, que teve uma carreira no esporte como nadador federado na juventude. O paulistano também tem uma tatuagem de âncora no braço.

Ela sugeriu que iria 'competir' pelo ex-nadador com a filha de Luiza Brunet caso não estivesse comprometida fora da casa. “Só tem um cara, hétero, bonitão, que ele é bonito... Ele é o esteriótipo do hétero bonito, com corpo tatuado com coisas de mar e âncora. Nós duas somos mulheres que tipo, somos atraídas com caras de esporte, de mar, de âncora. O cara que eu...eu surfo com ele", continuou.

Bin Laden perguntou se a pessoa que Vanessa estaria falando seria Gabriel Medina, mas ela negou. "Não, não, não, tô falando do cara que eu estou agora. Eu surfo com ele, eu sou atraída por caras que surfam... Eu deixei claro que eu gosto de cara de esporte... Por que só tem um hétero na casa, que é o estilo das duas?", finalizou, teorizando o brother teria sido colocado no reality para despertar a 'rivalidade' das duas.

Na cabeça da Vanessa, a produção colocou Yasmin e Nizam na casa para desestabiliza-la. #BBB24pic.twitter.com/QigoQVRIt6 — Fofoca Reality #BBB24 (@FofocaReality_) January 17, 2024

Yasmin Brunet lamenta climão com Vanessa Lopes

Dentro da casa, as duas tentaram resolver a situação, mas a relação acabou ficando ainda mais tensa. Isso porque Vanessa abriu o coração em um desabafo sincero com a loira e até pediu desculpas por suas atitudes do lado de fora.

No entanto, quando Yasmin estava prestes a compartilhar sua perspectiva sobre o que aconteceu no passado, a dançarina se recusou a ouvir, alegando que não se sentia confortável em falar sobre isso na casa.

"Era melhor não ter falado nada. Agora a gente não fala mais desse assunto. Eu não vou ter mais uma vez como falar, mas de boa. Eu vou para lá porque está me fazendo mal, mas eu te entendo", disse Yasmin, que saiu do quarto e deixou Vanessa. Desde então, as sisters permanecem distantes e tem outros aliados no confinamento.