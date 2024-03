BBB 24: Tiago Abravanel fala sobre expulsão de Wanessa Camargo

Sendo o primeiro participante a apertar o botão de desistência do BBB, Tiago Abravanel opinou sobre expulsão de Wanessa Camargo. "Não é fácil"

Nesta quarta-feira, 6, Tiago Abravanel falou sobre a expulsão de Wanessa Camargo do BBB 24. O cantor e ator, que também foi participante do reality show, concordou com a saída da cantora e aproveitou para aconselhar a artista.

"Existe uma regra, ainda mais se a pessoa se sentiu agredida e passou essa comunicação, porque existiu de fato [um contato físico], [ela] encostou. E não tem discussão. A própria Wanessa deve entender que isso não é uma coisa que ela queria ter vivido e passado. Amo a Wanessa. Força aí, sei que não é fácil o pós-BBB", iniciou ele durante participação no podcast Sala de TV.

Para o neto do apresentador Silvio Santos, a artista vai tirar coisas boas de toda a experiência. "Acho que a gente aprende muito com os nossos erros. A gente não tem ideia de como as pessoas estão vendo aqui e o que a gente faz toma uma proporção dependendo da maneira que a gente coloca e dependendo da visão que a gente tem."

"O Big Brother é um grande experimento social onde o público vira juiz de tudo e a gente não pode extrapolar esse limite, porque é um programa de televisão, não é a realidade. Aquelas pessoas têm atitudes que fazem parte da personalidade delas? Tem, mas a gente não pode resumir as pessoas aquelas atitudes", finalizou.

Vale lembrar que Tiago foi o primeiro participante a apertar o botão da desistência, colocado na casa justamente na edição da qual ele participou, o BBB 22.

Wanessa Camargo reaparece após expulsão

A cantora Wanessa Camargo falou pela primeira vez após ter sido expulsa do BBB 24, da Globo, no último sábado, 2. Na tarde da última terça-feira, 5, a estrela surgiu em um vídeo no Instagram para tranquilizar os fãs sobre como está.

Ela contou que está abalada com tudo o que aconteceu e a forma como saiu do reality show, mas espera se organizar internamente em breve e voltar com novidades para os fãs.

"Oi, gente! Desculpa a demora de vir aqui falar com vocês, mas os últimos dias tem sido bem difíceis para mim. Eu estou assimilando tudo ainda. O Big Brother foi a experiência mais desafiadora da minha vida e foi um choque para mim sair da maneira que eu saí. Eu nunca imaginei que eu sairia dessa maneira do programa. Mas eu quero hoje aqui pedir desculpas de coração a cada pessoa que se sentiu mal, machucada, ofendida com alguma palavra minha, atitudes minhas lá dentro. Nunca foi a minha intenção, nunca! Todos nós erramos, acertamos como sociedade. Eu me incluo nisso, mas o mais importante é a gente entender que a gente está num processo de aprendizado constante para a gente evoluir e eu quero muito evoluir", disse ela.

Por fim, a cantora fez agradecimento especial para quem a apoiou. "Obrigada a todos vocês que me ajudaram, que me apoiaram, a minha família, a minha equipe, a vocês que estão comigo há 23 anos de carreira, que eu tenho aqui. Obrigada a cada um que me conhece, não me conhece, obrigada pelo apoio, pelo carinho de vocês. Em breve eu volto aqui quando eu me organizar internamente melhor, eu volto com muito mais para vocês, pra gente e com boas novas. Um beijo", afirmou.