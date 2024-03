BBB 24 tenta fugir do óbvio, mas final do reality já está desenhada

Pouco menos de 20 dias dá final, produção do BBB 24 tem tentado fugir do óbvio para não entediar público do reality

Em meio a um cenário em que participantes favoritos seguem se destacando no jogo, a produção do BBB 24 tem trabalhado bastante para conseguir apresentar novas alternativas aos jogadores. Prova disso foi a formação do paredão deste domingo, 17, que contou com uma super dinâmica.

Forçando os participantes a jogarem diante da falta de opções, a berlinda foi formada após três votações diferentes. No entanto, apenas Raquele foi a novidade entre aqueles que dominaram os últimos paredões. Agora ela disputa pela preferência do público ao lado de Beatriz e Alane, suas rivais dentro da casa.

Dona de uma torcida tímida, a paulistana, que desde o início do programa vem se mostrando aos poucos e tendo atitudes pontuais, deve ser eliminada nesta terça-feira, 19. Enquanto isso, nomes como Davi, Isabelle, Alane e Beatriz seguem dominando o jogo e voltando de paredões quase que semanalmente.

Vista como planta no início da temporada, Raquele ganhou provas, se mostrou estrategista e mudou de rota em um momento que não aparecia tanto no jogo. Em uma briga contra Marcus, se apresntou com uma personalidade forte e disposta a abraçar as oportunidades. Mas apesar disso, acabou caindo novamente no esquecimento com a saída de seu principal aliado: Michel.

Enquanto isso, a de se parabenizar a reação da produção do programa diante do resultado previsível do reality, que aos poucos vem se efraquecendo antes mesmo do TOP 10, marca decisiva para os amantes de realities. Mas também é importante lembrar que o BBB 24 segue vivo e com participantes aclamados, como Fernanda e Pitel.

Vistas como vilãs no início da temporada, as duas correm solitárias pelas beiradas e mostrando que são personagens que dão um certo respiro à edição. Sempre pronta para ir em busca de novas formas de se mantererem no enredo principal, elas acabam entretendo o público com seus debates e argumentos únicos.

Antes da formação do paredão, Pitel recebeu um certo elogio de Tadeu Schimdt por ter entrado na onda da "trollagem" da direção com o "poder falso". Mesmo sem saber o que se tratava o colar misterioso que achou no quarto, ela colocou uma pulga atrás da orelha dos colegas. Inteligente, a alagoana tem se destacado na temporada e merece estar entre os finalistas da edição, resta o público geral enxergar isso também.