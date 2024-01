BBB 24: Situação do banheiro no primeiro dia gera preocupação: "Pesado"

Situação do banheiro no primeiro dia gera preocupação; ao todo, 26 participantes vão usar o mesmo vaso sanitário e a mesma ducha

26 participantes, um único banheiro. Já era de se esperar que o espaço dedicado à higiene pessoal no BBB24 fosse se tornar insalubre em pouco tempo. Mas, ninguém esperava que seria tão rápido.

Na manhã desta terça-feira, 9, imagens do banheiro da casa viralizaram nas redes sociais. Imediatamente, os telespectadores já notaram que o espaço está bastante sujo, com resto de sabão nas paredes e limo nos azulejos.

Esse tipo de condição já era esperado, já que costuma acontecer em outras edições. Dessa vez, a situação deve ser ainda pior, já que há um número recorde de brothers e sisters dividindo o mesmo espaço.

Houve também críticas à Globo. "Globo arrecadando R$ 1 bi com o BBB e entrega uma parada dessas. A foto do banheiro onde tem o vaso sanitário então... Nem acabamento os caras fazem direito. Surreal a gana de economizar pra lucrar mais", opinou um. "A coisa mais bizarra do BBB é uma privada pra 26 pessoas. É pesado", disse outro.

Acho que é válido a gente ir atualizando como está o banheiro da casa, né? Dia 001 e ele já tá daquele jeito! 💀 pic.twitter.com/sGm1GqK6sW — POPTime (@siteptbr) January 9, 2024

Quem segue na prova de resistência?

Até o momento, apenas quatro participantes permanecem na prova de resistência, quase todos eles do grupo pipoca: o cozinheiro Maycon, o comissário Marcus Vinicius, o estudante Matteus, a fisioterapeuta Deniziane e a atriz Alane. Apenas o atleta Vinicius Rodrigues do grupo camarote segue concentrado em alcançar a liderança.

Mas a dinâmica já ficou marcada por uma série de eventos marcantes, incluindo eliminação, desistência, troca de farpas entre os participantes e revolta do público; saiba tudo o que aconteceu na primeira prova do BBB 24.