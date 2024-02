BBB 24: Rodriguinho ensaia discurso de defesa caso vá ao paredão

Em conversa com Giovanna Pitel, o cantor Rodriguinho falou sobre a possibilidade de ir ao paredão, e ensaiou seu discurso de defesa

Na academia do BBB 24 nesta sexta-feira, 23, Rodriguinho e Giovanna Pitel conversaram sobre a formação do próximo Paredão do programa. O cantor acredita que estará na mira de Beatriz e Isabelle, a última dupla a deixar a Prova do Líder de Resistência, e ensaiou o que falará em sua defesa, caso esteja na berlinda.

"Pode ser que eu vá. Aí meus 30 segundos já seriam esses, aí: 'Gente, presente de aniversário, vocês escolhem qual que é o melhor. Eu fico aqui e continuo jogando, se vocês estiverem gostando do meu jogo, ou eu vou embora para os braços da minha família, que eu estou morrendo de saudade. Ambos os presentes serão incríveis. Brasil, tudo com vocês'", disse o artista.

O pagodeiro seguiu fazendo referências as sisters que deixaram a prova do Líder por último. "'Muito obrigado, Bia e Cunhã, por me proporcionarem esse momento, que eu achei que nunca chegaria'", acrescentou ele.

Ao ouvir o discurso, Pitel opinou. "Meu Deus do céu, ele é muito babaca. Eu acho que quem está confirmado neste Paredão é o Bin [Laden]", afirmou. "Ele está. Ele eu não acho, não. Ele eu tenho certeza que está. A Fernanda eu acho que também está. Ou não, também, que estou falando para ela que tem muita coisa acontecendo aí", analisou Rodriguinho.

A assistente social confessou que já tem seu voto definido. "Por mim, eu voto no Bin essa semana. Acho que o Puxadinho vota no Bin essa semana. Menos a Giovanna", disse a sister. "Giovanna também está na reta", completou o brother.

Rodriguinho aposta em eliminação de brother

Mais cedo, Rodriguinho e Fernanda aproveitaram para conversar a respeito dos próximos passos do jogo. Juntos, eles mencionaram nomes de brothers que devem encarar a formação do décimo paredão. "Eu vou em qualquer cenário, não é questão de ser sofrida não, mas eu vou em qualquer cenário, tem que ser realista nesse jogo", lamentou.

Na sequência, o cantor consolou a confeiteira e declarou que MC Bin Laden tem mais chances de ser eliminado pelo público caso encare o paredão. "Se você for com o Bin Laden, fica tranquila, que eu tenho certeza que o Bin Laden sai, eu acho", avisou ele.