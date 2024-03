BBB 24: Raquele não se arrepende de veto contra Bia: 'Fiz de coração'

Após ser eliminada em paredão com Beatriz, Raquele não demonstra arrependimento em ter vetado imunidade da vendedora do Brás

Eliminada com mais de 87% dos votos no último paredão do BBB 24, Raquele participou do Mais Você nesta quarta-feira, 20, e revelou para Ana Maria Braga que não se arrependeu de ter vetado a imunidade de Beatriz durante a dinâmica da semana.

Para quem não lembra, a doceira comprou o Poder Coringa e teve o direito de cancelar a imunidade do Anjo da Semana, Matteus. A ex-BBB então se mostrou convicta com sua atitude, que acabou a levando para o embate com a comerciante e Alane, o que a tirou da casa.

"A gente fica pensando sempre um monte de coisa, nunca na minha cabeça pensei que iria tirar imunidade do anjo. Não me arrependo, era o que eu pensava, lá dentro pensava com a minha cabeça mesmo. Comprei o poder, usei, e vida que segue", explicou.

"Não me arrependo, foi o que eu pensei, fiz de coração", contou. "Eu tirei imunidade dela (Beatriz) porque eu venho ficando chateada com ela desde a liderança dela, quando ela me deu uma pulseira. Tirei porque eu quis tirar mesmo, pelas coisas que fiquei chateada ali dentro. Tanto que a Giovanna tinha duas opções, a Alane ou a Bia", falou que não cancelou por conta da amiga Giovanna estar na liderança.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por TV Globo (@tvglobo)

Raquele fala sobre personalidade de Davi no jogo

O jogo chegou ao fim para a sister Raquele! A doceira foi eliminada do BBB 24, da Globo, na noite de terça-feira, 19, com 87,14% dos votos do público e deixou para trás a chance de conquistar o prêmio final da competição. Assim que deixou a casa mais vigiada do país, ela participou do Bate-Papo BBB e falou um pouco sobre sua longa trajetória no reality.

Em conversa com os apresentadores Thaís Fersoza e Ed Gama, Raquele foi sincera e explicou o que pensa sobre Davi. No jogo, eles faziam parte de grupos opostos. "O Davi, ele é uma pessoa muito engraçada, muito gente boa. Mas em algumas situações no jogo ele passava um pouco do ponto", iniciou. Veja mais aqui.