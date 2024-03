BBB 24: Pitel opina sobre possível expulsão de brothers: 'Se for preferido, não vai'

Em conversa com outra sister, Pitel explicou que brothers provavelmente não serão desclassificados do BBB 24 após protagonizarem uma briga tensa

No quarto Gnomo, as sisters Pitel e Leidy Elin conversaram a respeito da discussão entre MC Bin Laden e Davi no BBB 24, da Globo, ocorrida logo após a dinâmica do Sincerão. Ao longo do bate-papo, a carioca repercutiu o fato do Big Boss ter cancelado o Raio-X desta terça-feira, 26.

De acordo com Leidy, a decisão da produção teria sido para evitar que os brothers falassem sobre a briga, assim como aconteceu com o episódio envolvendo Wanessa Camargo. A filha de Zezé foi expulsa do reality show após Davi relatar no confessionário que se sentiu agredido pela adversária.

O aviso de que os confinados não fariam o Raio-X do dia aconteceu ainda nesta manhã, pouco antes de participarem de uma ação do programa. "Querem que a gente fique quietinho, não fale nada de ontem. Até agora, ninguém foi de Wanessa [expulso]. Deixa eu falar… vai dar em nada, não. Só vai dar se repercutir muito lá fora", comentou Leidy Elin, mencionando uma possível desclassificação dos brothers.

Pitel, no entanto, discorda do ponto de vista da colega: "Depende, se um dos dois [Davi e Bin] for muito preferido, não vai expulsar... se alguma pessoa gostar muito dos dois, vai dar aquela volta, justificar...", explicou a amiga de Fernanda. "Não vai expulsar", acrescentou Leidy.

Vale lembrar que a discussão se iniciou com Matteus e Bin Laden trocando farpas. Davi se aproximou dos brothers para defender o gaúcho e acabou se desentendendo com o funkeiro. Os dois precisaram ser contidos por outros participantes e um Dummy, que estava na área externa da casa no momento.

Além disso, eles também receberam uma bronca do Big Boss após a briga: "Atenção! Bin Laden! Acabou! Parou, Davi! Parou, MC Bin Laden! Passaram do ponto! Acabou", disparou o diretor. "Senhores, mais uma vez, isso é um jogo de conversa, de convivência. Se fosse pra ter porrada, era o UFC. Então senhores, comportem-se...", avisou.

Wanessa apaga pedido de desculpas para Davi

Durante a madrugada desta terça-feira, 26, Wanessa Camargo tomou uma decisão surpreendente. Logo após a briga entre Davi e MC Bin Laden no Big Brother Brasil 24, a cantora apaga seu pedido de desculpas para o motorista e faz um novo desabafo enigmático em suas redes sociais. Ela avisou que sabe quem é e está 'voltando' para si.

Para quem não acompanhou, Wanessa se afastou das redes sociais e fez poucas publicações desde que saiu do reality show, após ser acusada de agressão por Davi. Em uma de suas raras aparições, a cantora abordou seus posicionamentos dentro do programa e fez um pedido de desculpas inédito ao motorista, refletindo sobre racismo estrutural.

No entanto, parece que a cantora voltou atrás em suas desculpas depois de assistir a confusão entre o baiano e o cantor de funk. Confira!