BBB 24: Pitel analisa sister e dispara: "Ela é ofensiva"

Durante bate-papo com o cantor Rodriguinho no BBB 24, Giovanna Pitel deu sua opinião sincera sobre uma colega de confinamento

Nesta sexta-feira, 16, na área externa da casa do BBB 24, Giovanna Pitel e Rodriguinho conversaram sobre Fernanda. O cantor falou sobre um comentário que a confeiteira teria feito e a alagoana analisou a colega.

"Eu não achei legal o jeito que a Fernanda falou aquela hora não", comentou Rodriguinho. "De quê?", questionou a sister. "'Você é retardado'", explicou o pagodeiro. Pitel, então, deu sua opinião sobre a aliada. "Ela é ofensiva, já entendi, aí nem... Ela é muito...", disse ela.

"Mas não é legal isso, cara", afirmou o artista, que completou: "Isso vai atrapalhar ela lá fora. Escreve o que eu estou te dizendo". "E tipo, de graça. Não tinha falado nada demais", falou a alagoana. "De graça, nada demais", concordou Rodriguinho. "Eu falei: 'está me ofendendo de graça'", recordou a sister.

"Tipo, a hora que ela bater no Paredão isso vai fazer muita diferença. Isso não é legal não, é que você aguenta, se fosse eu não ia aguentar não", falou Rodriguinho. Pitel completou: "Eu nem ligo. Com ela eu nem ligo, já entendi que não adianta. Você vê que quando você questiona...Ela 'só fiz uma pergunta'. Não reconhece", ressaltou. "Não, isso é falta de respeito, cara. Foi muito ofensivo", finalizou o cantor.

Pitel fala sobre Davi

Na tarde desta última quinta-feira, 15, no quarto Gnomo do BBB 24, Fernanda e Giovanna Pitel comentaram sobre a discussão de relação entre Davi e Beatriz. A assistente social opinou sobre o ocorrido.

"Acho que ele colocou ela pra cima, porque ele é muito confiante. Isso é muito legal", disse ela, que em seguida falou sobre a confiança do baiano no jogo, e como uma mulher seria vista se tivesse a mesma postura que o brother. "Nunca conheci uma mulher com a autoestima dele. Até porque, se tivesse uma mulher com a mesma autoestima do Davi, que bate no peito e diz: 'Meu jogo é bom', ela seria tida como arrogante", disparou a sister.