BBB 24: Pitel diz que se uma mulher tivesse a postura de Davi, 'seria arrogante'

Em conversa com Fernanda, Giovanna Pitel analisou a postura de Davi no BBB 24 e fez uma comparação

Na tarde desta quinta-feira, 15, no quarto Gnomo do BBB 24, Fernanda e Giovanna Pitel comentaram sobre a discussão de relação entre Davi e Beatriz.

A assistente social opinou sobre o ocorrido. "Acho que ele colocou ela pra cima, porque ele é muito confiante. Isso é muito legal", disse ela, que em seguida falou sobre a confiança do baiano no jogo, e como uma mulher seria vista se tivesse a mesma postura que o brother.

"Nunca conheci uma mulher com a autoestima dele. Até porque, se tivesse uma mulher com a mesma autoestima do Davi, que bate no peito e diz: 'Meu jogo é bom', ela seria tida como arrogante", disparou a sister.

Pitel acredita que, se uma mulher negra estivesse no lugar de Davi, sendo confiante, poderia ser mal interpretada e vista como arrogante.

Rodriguinho e Pitel mudam o rumo

O cantor Rodriguinho e sua amiga Giovanna Pitel decidiram mudar o rumo do jogo deles dentro do BBB 24. Depois que Marcus foi eliminado em um paredão contra Davi e Isabelle na noite de terça-feira, 13, eles decidiram que vão tirar o foco de seu grande rival no jogo e querem colocar outras pessoas na berlinda.

"Para mim, o certo agora é botar ele [Davi] para descansar, pelo menos uma semana", disse ela. E o artista concordou. "Eu já tinha pensado nisso, em esquecer um pouco eles. Eu ainda falei: se a Cunhã sair e voltar os dois, a gente tem que esquecer eles. Tem que esquecer eles mesmo. Meter um Matteuzinho", afirmou. Então, Pitel apontou: "Só não mete com a Anny. Depois dessa história de dupla aí, me quebra, meu parceiro…". Confira a conversa completa!