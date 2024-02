Big Brother / Emoção

BBB 24: Pais de Vanessa Lopes choram ao relembrar 1ª conversa com a filha

Alisson e Liziane conversaram com o Fantástico e relembraram como foi o primeiro encontro com Vanessa Lopes depois de desistir do BBB 24

Redação Publicado em 18/02/2024, às 23h51