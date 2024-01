BBB 24: Pai de Yasmin Brunet se pronuncia após falas sobre corpo da filha

Armando Fernandez saiu em defesa de Yasmin Brunet citando pensamento popular e publicando um vídeo da modelo em suas redes sociais

Armando Fernandez, pai de Yasmin Brunet, se pronunciou sobre as críticas sobre o corpo e sobre a alimentação da filha que ela recebeu de Rodriguinho, Nizam e outros brothers. Com um vídeo da modelo, o empresário fez uma reflexão na legenda citando pensamento.

"Não há necessidade de mostrar a beleza aos cegos, nem dizer verdades aos surdos. Apenas não minta para quem te escuta e não decepcione o olho que te vê. As palavras podem nos conquistar por um tempo, mas as atitudes podem nos ganhar ou perder para sempre", escreveu

Nos comentários o pai coruja recebeu apoio de seus seguidores: “Yasmin! Uma mulher linda e maravilhosa verdadeira guerreira que todas mulheres gostaria de ser”, escreveu uma, “Belíssimas palavras”, elogiou um, “Ela é linda por dentro e por fora. Bem resolvida, Feliz!”, comentou uma terceira.

Em conversa com Nizam, Rodriguinho afirmou sobre Yasmin Brunet: "Eu acho ela bem bonita, mas ela está mais velha hoje. Mas é bonita. Não estou falando do rosto, o rosto é lindo. O corpo está meio estranho. Você percebe que ela largou a mão, hoje ela comeu dois pacotes de bolacha com requeijão. Ela sai comendo".

Essa não é a primeira vez que Rodriguinho comenta sobre o corpo ou a alimentação de Yasmin. Durante uma conversa, a modelo confessou que estava desenvolvendo uma compulsão alimentar e o pagodeiro decidiu opinar. “Cuidado, estamos no sexto dia. Com essa compulsão aí, você vai sair rolando. 'Aí ganhou!', e sai rolando", disse enquanto encenava a final do reality show.

Na noite do último domingo, 14, o pagodeiro divertiu os brothers com uma ‘piada’ envolvendo o nome e a alimentação da modelo, mas a loira acabou ficando constrangida. Enquanto os brothers estavam na cozinha juntos, Rodriguinho contou que iria começar a chamar a modelo por seu novo apelido: "Não é Yasmin Brunet, é Yasmin 'Comer'", disse o músico.

Quem é o pai de Yasmin Brunet?

Yasmin é filha da modelo Luiza Brunet com o empresário argentino Armando Fernandez. O pai dela é discreto e quase não faz aparições públicas. Ele é empresário e vendedor de artes e antiguidades. Luiza e Armando foram casados por 24 anos e tiveram dois filhos juntos, Yasmin e Antônio, mas se separaram em 2007.