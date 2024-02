BBB 24: Michel conversa com Deniziane e justifica escolha do Castigo do Monstro

No Quarto Fada, Michel explicou para Deniziane sobre sua decisão de colocá-la no Castigo do Monstro com Matteus após vencer a Prova do Anjo

Michel decidiu conversar com Deniziane sobre sua decisão de colocá-la no Castigo do Monstro do BBB 24 ao lado de Matteusapós vencer a Prova do Anjo. No Quarto Fada, o brother explicou que, apesar dos dois terem uma boa convivência, não são aliados no jogo.

"Você ter me colocado me frustrou e é só isso, entendeu? Eu não esperava. Poderia ter sido outras pessoas que votaram em você de fato", desabafou a fisioterapeuta. Michel confessou que estava com medo de ir ao Paredão, e não sabia se poderia ser alvo deles.

"Eu e Matteus, a gente não votou em você. A gente não combina voto, mas a gente comunica o voto. Isabelle não era minha opção, tinham outras pessoas na frente pra eu botar. Ela se tornou porque o jogo afunilou e ficou um quarto contra o outro e eu não tinha controle disso. Aí eu frisei, no Michel e na Raquele eu não voto", disse ela, relembrando a última dinâmica da formação do Paredão.

E seguiu: "Eu entendo o seu lado, só que eu talvez não esperaria agora. É sentimento meu mesmo, é o jogo". "Você não é a minha opção de voto. Eu posso ter me tornado a sua, igual você falou, mas você não é", respondeu ele. "Agora você se tornou minha e do Matteus, à toa. Foi dois votos, ali [tinha] gente que já votava em você. Por isso que na hora eu não entendi. Se a Isabelle me colocasse, eu falava tudo bem, eu votei nela, chumbo trocado. Mas eu não esperava isso, porque eu falei, no Michel e na Raquele eu não voto. Foi só isso a minha frustração na hora", acrescentou a sister, que no fim do papo deu um abraço no colega.

Deniziane se choca com atitude de brother

Mais cedo, Deniziane reclamou sobre a decisão do atual Anjo e afirmou que para ela isso "foi uma facada", principalmente porque ela já está como um dos alvos de Lucas Henrique na 'Mira do Líder'.

"Duas pancadas do nada. Do Lucas e dele. Por exemplo, se eu tivesse que escolher Monstro ou alvo, não ia ser nenhum dos dois, então para mim foi uma facada. Porque nenhum dos dois seria, nenhum", desabafou.