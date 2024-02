BBB 24: Deniziane se choca com atitude de brother: "Foi uma facada"

Em conversa com Matteus e Davi, a sister Denizane confessou que ficou chocada ao ter sido escolhida por Michel para o Castigo do Monstro

Neste sábado, 10, aconteceu mais uma Prova do Anjo, e Michel foi o grande vencedor. O brother, então, precisou escolher duas pessoas para o Castigo do Monstro, e optou por Deniziane e Matteus. A escolha deixou a sister bastante chocada, já que ela não esperava essa atitude dele.

Em conversa com Matteus e Davi no banheiro do BBB 24, Deniziane reclamou sobre a decisão do atual Anjo e afirmou que para ela isso "foi uma facada", principalmente porque ela já está como um dos alvos de Lucas Henrique na 'Mira do Líder'.

"Agora, dele você esperava?", questionou Davi para Matteus, que também desabafou. "Tanto que eu não dei. Mas é bom, é bom que a gente vai vendo", respondeu o estudante. "Começou a brincadeira. Mais pessoas para a gente ter motivo", acrescentou ele.

Deniziane reclamou da situação. "Duas pancadas do nada. Do Lucas e dele. Por exemplo, se eu tivesse que escolher Monstro ou alvo, não ia ser nenhum dos dois, então para mim foi uma facada. Porque nenhum dos dois seria, nenhum", desabafou. "Nem passava pela sua cabeça, né?", perguntou Davi. "Nem passava, tanto que eu votei na Isabelle, coitada, nem era opção", respondeu.

"Mas tá bom. Eu vou até evitar falar agora, não quero conversar porque estou irritada. Quando eu estou irritada, prefiro acalmar para falar coisas que realmente importam", completou a sister.

Tadeu Schmidt leva informação externa para os brothers

O apresentador Tadeu Schmidt pegou os telespectadores de surpresa ao levar uma informação externa para os participantes do BBB 24, da Globo. Na noite de sexta-feira, 10, durante a edição ao vivo, ele falou para os brothers que os casos de dengue estão aumentando no Brasil.

"Tenho um recado bem importante. Importante para a casa e para todo o Brasil. Os casos de dengue aumentaram muito no Brasil, e temos que levar isso muito a sério. De que forma? Fazendo o que está ao nosso alcance para combater o mosquito transmissor da dengue, o desgraçado do Aedes Aegypt", disse ele.

"Aqui nos estúdios Globo, diariamente, a equipe do Big Brother está empenhada em fazer tudo o que for possível para manter vocês protegidos. Mas também a gente precisa da conscientização de vocês aí dentro. Então, na despensa tem repelente. Sempre que for possível, lembrem de passar nas áreas expostas do corpo e chamem a atenção para isso", completou.