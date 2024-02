BBB 24: Tadeu Schmidt leva informação externa para os brothers

Pode isso, produção? Tadeu Schmidt surpreende os telespectadores ao levar informação sobre o mundo real para os participantes do BBB 24

O apresentador Tadeu Schmidt pegou os telespectadores de surpresa ao levar uma informação externa para os participantes do BBB 24, da Globo. Na noite de sexta-feira, 10, durante a edição ao vivo, ele falou para os brothers que os casos de dengue estão aumentando no Brasil.

Em uma declaração de alerta, ele falou sobre a doença que atinge a população e pediu que os participantes usem repelente no dia a dia. "Tenho um recado bem importante. Importante para a casa e para todo o Brasil. Os casos de dengue aumentaram muito no Brasil, e temos que levar isso muito a sério. De que forma? Fazendo o que está ao nosso alcance para combater o mosquito transmissor da dengue, o desgraçado do Aedes Aegypt", disse ele.

E completou: "Aqui nos estúdios Globo, diariamente, a equipe do Big Brother está empenhada em fazer tudo o que for possível para manter vocês protegidos. Mas também a gente precisa da conscientização de vocês aí dentro. Então, na despensa tem repelente. Sempre que for possível, lembrem de passar nas áreas expostas do corpo e chamem a atenção para isso".

Vale lembrar que, no Big Brother Brasil, os participantes não costumam saber o que está acontecendo do lado de fora do confinamento. Isso só aconteceu em momentos raros, como quando a pandemia de Covid-19 começou.

muito bom que o tadeu alertou a casa sobre os casos de dengue no brasil, tive flashbacks de guerra com o tiago leifert avisando sobre a covid #bbb24pic.twitter.com/OtzIqxNx8E — paiva (@paiva) February 10, 2024

Tadeu Schmidt fala de Wanessa Camargo

Na última quinta-feira, 8, Tadeu Schmidt surpreendeu o público do Big Brother Brasil 24. É que o comandante da atração decidiu opinar sobre a postura de uma das famosas confinadas no reality show da Globo. Sincero, o apresentador descreveu Wanessa Camargo como "cismada" por suas constantes críticas ao outro participante da atração, Davi.

Durante o programa ao vivo, Tadeu começou a apresentar fazendo a tradicional retrospectiva do que rolou na casa mais vigiada do Brasil. Mas ao introduzir os últimos acontecimentos no reality, o comunicador aproveitou para falar sobre a cantora, que foi destacada e atraiu os holofotes na edição, mas não por um aspecto positivo.

"Mas antes bora dar uma situada no que está rolando? Wanessa continua cismada com Davi, olha que novidade", o apresentador disparou sobre o comportamento da filha de Zezé di Camargo, que não se dá bem com o motorista de aplicativo e já deixou isso claro em diversos momentos durante sua participação na atração global.

Nas redes sociais, o público do programa também decidiu opinar sobre a postura de Tadeu: “Cismada com Davi nem é a palavra certa, isso é perseguição”, disparou um apoiador do baiano. “Falar sem ela escutar não adianta”, outro internauta queria que o apresentador desse um toque para a cantora. “Ele tem que ser imparcial”, disse mais um.