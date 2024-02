Luiza Brunet diz que Yasmin Brunet é espiritualista desde criança

Luiza Brunet diz que a filha, Yasmin Brunet, sempre acreditou em Et's e fez rituais; a modelo contou que isso se iniciou na infância da loira

A mãe de Yasmin Brunet, a modelo Luiza Brunet, revelou que a integrante do Camarote do BBB 24 sempre foi espiritualista. Segundo ela, a herdeira apresenta as crenças desde a infância, quando começou a acreditar em Et's e fazer rituais.

Em entrevista ao portal do jornalista Leo Dias, a famosa comentou sobre esse lado da sister, que essa semana chamou a atenção ao fazer um ritual com cristais para "realinhar os chakras".

“Ela é espiritualista. Respeita as religiões. O fundamento básico é o respeito. Porém tem os rituais dela”, explicou Luiza Brunet.

E falou mais sobre esse traço da filha: "Ela sempre foi muito ligada com as questões espiritualizadas, natureza. É dela mesmo. Ela já veio uma criança muito especial, sabe. O fato da gente proporcionar pra ela mantras, músicas de boa qualidade, música que o pai era muito musical. Então ela aprendeu desde cedo a ouvir música de qualidade, músicas instrumentais, músicas que realmente elevam o ser".

A mãe alegou que a loira não tem uma religião. "Ela vai construindo uma história pessoal pra ela sobre essa questão da espiritualidade. Eu acho que o milênio agora, ele vem trazendo essas questões pra gente refletir sobre o que a gente tá fazendo aqui, sobre o cuidado que a gente tem que ter no planeta. E ela cresceu com esse movimento também, uma mulher consciente. Então tudo isso vem conspirar pra que ela se torne essa mulher diferenciada, diferente, na minha opinião”, contou para o site.

Luiza Brunet revela quando Yasmin começou a ter compulsão alimentar

Brunet contou que Yasmin iniciou uma relação difícil com a comida na adolescência. "Toda modelo que iniciou carreira nos anos 2000 passou por isso. Com 17 anos ela foi morar fora do Brasil. Nessa época era muito rigorosa a questão da magreza extrema. As agências era muito rígidas, mediam e pesavam as meninas sempre. Isso me assustava muito. Ela trabalhando em uma agência grande em Nova York, entrou nesses padrões. Por conta disso desenvolveu questões alimentares", disse ela na Coluna Play, do Jornal O Globo.

Então, ela contou sobre a decisão da filha de parar de buscar a magreza e aceitar o seu corpo natural. "Já tem um tempo que a Yasmin decidiu ter um corpo normal, e acho isso muito legal. Antes ela era magra demais. Hoje tem um corpo normal para uma mulher da idade dela. E os padrões também mudaram. Ela não fica mais fazendo aquelas dietas drásticas. E faz exercício porque é importante para a saúde. Mas, quando se tem compulsão alimentar, se há qualquer episódio que a deixe frágil, ela vai, evidentemente, buscar comer ou parar de comer. Ou comer e vomitar", afirmou.