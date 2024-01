BBB 24: Lucas Pizane revela que brothers avaliaram corpo de sister

Sem citar nomes, Lucas Pizane revelou para Yasmin Brunet que se sentiu mal após comentários dos brothers sobre o corpo de uma sister

Na tarde deste sábado, 13, na cozinha do BBB 24, Lucas Pizane contou para Yasmin Brunet que alguns brothers que estavam no Quarto do Líder fizeram alguns comentários maldosos sobre o corpo de uma mulher.

Sem revelar o nome da sister, ele confessou para a colega de confinamento que não se sentiu confortável com a situação, mas também não conseguiu falar nada na hora. "Você acha que isso pode dar ruim? É sobre gente daqui dentro?", questionou a modelo no começo da conversa. "Só fala o nível do que foi. Nível sexual? É?", acrescentou a loira, sem saber que ela era o assunto dos brothers.

"Falaram: 'o que você acha do corpo?'", contou ele. Lucas Henrique, que também estava ouvindo a conversa, comentou. "Mas tudo é como você se posiciona na hora", disse ele. "Eu fiquei calado. Passou dois minutos e eu falei... É que a galera não sabe o que eu tô pensando, que tô achando ruim", lamentou.

Ao ouvir o colega, Yasmin comenta sobre a postura do colega. "É que tem coisas que são desconfortáveis mesmo", disse ela para Pizane. "Se eu também não falar, o pessoal não vai saber... Também não vou criar desconforto com uma pessoa que até me ajuda, mas chamar na chincha aqui é expor, dar visibilidade aquele erro e prejudicar uma pessoa que tá comigo... É muito ruim", desabafou o músico.

Confira:

pizane falando pra yasmin que tiveram comentarios no quarto eo lider sobre o corpo de uma mulher (nao disse que era ela) e que ele ficou desconfortável mas nao soube reagir pic.twitter.com/Wl0cq2Ec9x — bibia🌹 (@beatxriz) January 13, 2024

Brothers comentam corpo de Yasmin Brunet

Durante a madrugada, no quarto do Líder, Rodriguinho, Nizam e Vinicius comentaram sobre o corpo de Yasmin. Na ocasião, os participantes estavam acompanhando imagens da casa através da Central do Líder enquanto conversavam.

Ao ver a modelo se preparando para tomar banho, Nizam fez uma pergunta para os colegas: "O que vocês acham da Yasmin de corpo?", e o líder respondeu: "Ela já foi melhor, mas está mais velha hoje. Mas o rosto dela é lindo", disse o cantor. "O rosto dela é lindo, mas acho o corpo dela meio estranho, tá ligado? A bunda dela...", disse o executivo, que decidiu não complementar sua fala.