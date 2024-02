BBB 24: Lucas Henrique descobre 'situação bem pesada' de brother

Em conversa com Yasmin Brunet, Lucas Henrique revelou como descobriu uma "situação bem pesada" envolvendo um brother do BBB 24

Na área externa da casa do BBB 24, Lucas Henrique contou para Yasmin Brunet sobre um voto que recebeu de Michel. A descoberta do voto aconteceu na Central do Líder, e ele conversou com o brother sobre o ocorrido.

"Acabei de descobrir uma situação bem pesada. Desde ontem pensando nisso e agora tive a confirmação", começou ele. Marcos Vinicius, que estava ao lado da modelo, afirmou que o atual líder concluiu sozinho.

"Que o Michel votou em mim no Paredão que ele sabia que eu estava correndo o risco de ir pela casa. Porque eu falei pra ele que a Isabelle votaria em mim, que Davi votaria em mim, que a Bia votaria em mim e aí, ele foi em mim nesse mesmo Paredão", expôs o professor de educação física.

Yasmin quis saber como ele descobriu isso. "Porque ele falou que votou em mim porque eu botei ele no Monstro, só que a semana que eu botei ele no Monstro, eu não pude ser votado porque eu estava imune, ele votou na semana seguinte, que foi essa semana. A semana que o Luidi saiu", explicou ele.

"Ou seja, ele já votou com intenções de me colocar no Paredão e pra piorar, depois disso, ele ainda falou pra mim que nunca tinha votado em mim e que não votaria e ele só veio falar comigo quando ele soube pelas pessoas aqui que deu pra ver o voto dele no Quarto do Líder", acrescentou o brother.

Lucas coloca quatro brothers Na Mira do Líder

Lucas Henrique foi consagrado como o líder da semana durante o programa ao vivo desta sexta-feira, 9, no Big Brother Brasil 24. O professor de educação física foi o último a sair da Prova do Líder de Resistência.

Após a consagração, o brother precisou definir o seu VIP, e em seguida, Lucas entregou as 4 pulseiras do Na Mira do Líder. Davi, Fernanda, Deniziane, Isabelle estão em risco de serem indicados direto para a berlinda na formação do paredão, que acontece no domingo, 11.