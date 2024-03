BBB 24: Leidy Elin ensaia discurso contra brother no Sincerão: 'Manipulador'

Emparedada, Leidy Elin criticou o posicionamento de um adversário no jogo do BBB 24 e revelou o que falará ao vivo na dinâmica do Sincerão

A sister Leidy Elin, emparedada da semana no BBB 24, da Globo, já está ensaiando sua participação na dinâmica do Sincerão, que será realizada na noite desta segunda-feira, 25. Rival declarada de Davi, a carioca afirmou aos aliados que chamará o brother ao vivo de 'falso e manipulador'.

Em conversa com Giovanna e MC Bin Laden no Quarto do Líder, Leidy criticou o posicionamento do motorista de aplicativo no jogo. De acordo com a sister, Davi foi o responsável por fazer com que Beatriz votasse nela no Paredão desta semana.

Giovanna, por sua vez, concordou com o ponto de vista da amiga: "Ele [Davi] vai semeando. Ele faz parecer que aquilo lá é uma boa ideia e todo mundo vai fazer o jogo dele. A Bia falou com a Leidy que não ia votar nela", reforçou a Líder.

"Tinham três pessoas na minha frente. Ela [Beatriz] botou lá no Sincerão que tinham três pessoas que ela queria que eliminassem. Em quem ela votou? Quando a gente vota na pessoa, é porque a gente quer que a pessoa saia. Ponto, acabou. Isso é manipulação", explicou Leidy Elin.

Na sequência, ela revelou o que falará para Davi durante o próximo Sincerão: "Desde o começo ele falou que queria jogar com os Fadas. E eu vou pontuar isso. Pra mim é falso, é manipulador, tava negociando imunidade pra uma pessoa que ele nem jogava na época e a amiga dele com uma pulseira no braço, para tentar entrar em um grupo e ser aceito. Isso não é manipulador?", concluiu Leidy Elin.

Vale lembrar que a sister enfrenta o 14º Paredão da edição ao lado de Davi, Matteus e MC Bin Laden. O resultado da eliminação será anunciado ao vivo na próxima terça-feira, 26, logo após a exibição de mais um capítulo do remake de 'Renascer'.

Matteus alfineta comentário de Leidy Elin

Após a formação de mais um Paredão no BBB 24, da Globo, os brothers Matteus e Davi seguiram para o quarto Fada e tiveram uma conversa sincera sobre a dinâmica do Sincerão, que será realizada ao vivo na noite desta segunda-feira, 25. Ao longo do bate-papo, os dois criticaram um comentário de Leidy Elin em relação ao jogo.

Isso porque a sister, que enfrenta a berlinda da semana ao lado de Davi, Matteus e MC Bin Laden, afirmou que não 'massageia' ninguém durante seu discurso para permanecer no jogo. Assim, os jogadores começaram a pensar em argumentos para rebater os adversários na dinâmica comandada por Tadeu Schmidt.

"Você viu o que ela falou ali? 'Não tô aqui pra massagear e nem passar a mão na cabeça de ninguém'", comentou o motorista de aplicativo, recordando o comentário da adversária. "Mas quem foi que pediu massagem?", disparou Matteus. "Quem está pedindo para ela fazer algum carinho aqui em alguém?", complementou Davi.

Matteus, então, seguiu com o assunto: "Existe uma diferença entre respeito e ficar perto para fazer média e não ser votado. Eu trato com respeito porque gosto de ser tratado com respeito, eu não gosto de gente me destratando, entendeu? Só que, ao mesmo tempo, em algum momento eu fui lá puxar saco do [grupo] Gnomo? Amanhã, eu sei, vão ferver! Mas que venham!", declarou o gaúcho, se referindo ao Sincerão.

"Amanhã é chegar mesmo e largar o verbo! Eu já tenho o que falar dos dois ali amanhã. O argumento da Leidy eu tenho, o do Bin eu tenho. Todo mundo ali eu tenho argumento pra usar. A Giovanna... eu nem me preocupo com as coisas que ela vem falando, a liderança que ela vem exercendo", disse Davi, por fim.