BBB 24: Matteus alfineta discurso de Leidy Elin: 'Quem pediu massagem?'

Enfrentando o Paredão da semana no BBB 24 ao lado de Leidy, Matteus criticou uma fala dita pela sister durante seu discurso de defesa

Após a formação de mais um Paredão no BBB 24, da Globo, os brothers Matteus e Davi seguiram para o quarto Fada e tiveram uma conversa sincera sobre a dinâmica do Sincerão, que será realizada ao vivo na noite desta segunda-feira, 25. Ao longo do bate-papo, os dois criticaram um comentário de Leidy Elin em relação ao jogo.

Isso porque a sister, que enfrenta a berlinda da semana ao lado de Davi, Matteus e MC Bin Laden, afirmou que não 'massageia' ninguém durante seu discurso para permanecer no jogo. Assim, os jogadores começaram a pensar em argumentos para rebater os adversários na dinâmica comandada por Tadeu Schmidt.

"Você viu o que ela falou ali? 'Não tô aqui pra massagear e nem passar a mão na cabeça de ninguém'", comentou o motorista de aplicativo, recordando o comentário da adversária. "Mas quem foi que pediu massagem?", disparou Matteus. "Quem está pedindo para ela fazer algum carinho aqui em alguém?", complementou Davi.

Matteus, então, seguiu com o assunto: "Existe uma diferença entre respeito e ficar perto para fazer média e não ser votado. Eu trato com respeito porque gosto de ser tratado com respeito, eu não gosto de gente me destratando, entendeu? Só que, ao mesmo tempo, em algum momento eu fui lá puxar saco do [grupo] Gnomo? Amanhã, eu sei, vão ferver! Mas que venham!", declarou o gaúcho, se referindo ao Sincerão.

"Amanhã é chegar mesmo e largar o verbo! Eu já tenho o que falar dos dois ali amanhã. O argumento da Leidy eu tenho, o do Bin eu tenho. Todo mundo ali eu tenho argumento pra usar. A Giovanna... eu nem me preocupo com as coisas que ela vem falando, a liderança que ela vem exercendo", disse Davi, por fim.

Vale lembrar que a dinâmica do Sincerão é realizada com os brothers emparedados, o Líder, e o vencedor da Prova do Anjo. Nesta semana, a atividade contará com a presença de Giovanna, Pitel, Leidy, MC Bin Laden, Davi e Matteus.

Como aconteceu a formação do Paredão?

Davi, MC Bin Laden, Matteus e Leidy Elin formam o décimo quarto paredão do Big Brother Brasil 24. Com o Anjo Pitel autoimune, a noite começou com a Líder Giovanna indicando Davi direto ao paredão.

Em seguida, a casa votou e Matteus foi o mais votado com 5 votos. Leidy Elin recebeu 4 votos e também foi parar na berlinda como a segunda mais votada da casa.

Matteus teve direito a um contragolpe e puxou MC Bin Laden para o paredão. Leidy também pode puxar uma pessoa para a berlinda e escolheu Alane.

Por ter adquirido o Poder Curinga, intitulado Poder Sem Volta, Alegrete teve a chance de tirar um dos participantes da Prova Bate e Volta. O gaúcho escolheu mandar Bin direto à berlinda.

Alane, Leidy e Matteus disputaram a Prova Bate e Volta, mas a bailarina levou a melhor e se livrou do paredão.