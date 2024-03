BBB 24: Giovanna reage ao ouvir conversa de brothers sobre Leidy Elin

"O que eu faço com essa informação agora?", questionou a líder Giovanna após ouvir a conversa de MC Bin Laden com Lucas Henrique

Nesta quarta-feira, 20, Giovanna acionou a Central do Líder do BBB 24 e escutou uma conversa de MC Bin Laden e Lucas Henrique sobre Leidy Elin. Os brothers relembraram a briga que entre a sister e Davi, e o momento em que ela jogou as roupas do baiano na piscina.

Durante o papo, o funkeiro disse que se sentiu "humilhado" ao ver a situação e ressaltou que a trancista deveria pedir desculpas para o motorista de aplicativo. O cantor ainda falou sobre ninguém ter chamado a atenção de Leidy.

"É humilhante, pai. Eu, assim, me senti muito humilhado por aquela situação, está ligado? Aí a gente pontua muitas coisas. Vamos supor, vou te dar um exemplo aqui. Será que as meninas pontuaram isso com ela de falar: 'Ei, não foi certo'. Eu estou falando porque, particularmente, eu não vi ninguém falando sobre esse assunto. De falar, olha, isso não se faz. Isso está errado. Você tem que pedir desculpas para ele, você tem que ir lá pedir desculpas para ele. Não vi ninguém falar", disse Bin.

Após ouvir o integrante do Grupo Camarote, Giovanna reagiu. "O que eu faço com essa informação agora?", questionou a líder. "Não tem ninguém nessa casa para eu poder compartilhar isso. Não queria falar isso para Leidy para ela não ficar remoendo isso de novo. E ficar mais mal do que ela já está", refletiu.

Ela ainda analisou o comentário do funkeiro. "Pedir desculpas? Pedir desculpas? O cara faz coisa tão ruim quanto. Ofende todo mundo na casa, se coloca como vítima sempre, nunca pediu desculpa para ninguém que ele ofendeu dos adversários e a Leidy que tem que pedir desculpa? Só a Leidy que tem que pedir desculpas? Sei não. Não sei não", finalizou.

