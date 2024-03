BBB 24: Fernanda rompe aliança após discutir com MC Bin Laden: “Acabou”

Acabou a aliança? Fernanda perde a paciência e coloca ponto final em amizade após protagonizar discussão com MC Bin Laden no BBB 24

Na madrugada desta segunda-feira, 25, Fernanda rompeu mais uma aliança no Big Brother Brasil 24. Depois de discutir com Pitel, a confeiteira decidiu que também era o momento de colocar um ponto final na sua amizade com outro brother: MC Bin Laden. Após uma intensa discussão com o funkeiro, ela mandou um ‘chega pra lá’ e avisou que ‘acabou’.

Enquanto conversavam após a votação que colocou o cantor de funk no paredão, Fernanda relembrou uma história. Giovanna e Leidy, que estavam ouvindo o assunto, começaram a rir. No entanto, Bin não achou graça na história e pediu que ela parasse de contar: "Se for virar uma parada deselegante, melhor nem conversar", disparou.

Giovanna perdeu a paciência e rebateu o cantor: “P*ta que pariu, conversa, fala logo”, disparou. Fernanda também não gostou do tom de seu aliado: "O que tem a ver? Eu estou ouvindo você falando, quem está rindo é ela. Eu estou ouvindo o que você está falando", disse a confeiteira. Leidy defendeu: "Ela tá falando de boa, você que tá surtando", disse.

Mais uma vez, Fernanda tentou se defender: "Por que você está falando de mim? Eu estou ouvindo você falando e eu estou esperando você terminar de falar", a confeiteira questionou. Mas Bin não aliviou e continuou irritado com a postura da carioca: "Entendi, Fernanda. Toda vez que a gente fala vira algo pessoal", criticou.

No entanto, a confeiteira perdeu a paciência de vez e decidiu cortar relações com o funkeiro: "Então está bom, eu vou embora. Não estou em um bom dia para o surto de ninguém. Para mim, acabou", ela disparou e saiu do quarto. Mais tarde, Fernanda ainda desabafou sobre a situação com as colegas de confinamento.

fernanda já tá no limite e ainda tem esse bin laden insuportável pra tirar a paz dela, pqp certíssima ter ido embora quem aguenta pic.twitter.com/jMdGq7GlJd — @zoe zalewski ͏ ͏ ͏ (@zoelews) March 25, 2024

Decepcionada, a confeiteira afirmou que o cantor iria se voltar contra ela: "Qualquer coisinha que irrita ele, sabe o que ele faz? Explana tudo", detonou. Fernanda apontou que já foi ‘malhada’ diversas vezes pelo cantor. Além disso, ela lembrou que compartilhou algumas estratégias importantes com Bin recentemente.

"Porque é o jeito dele, eu já entendi que ele faz isso. Ele é meio vingativo, sabe?", ela detonou e apontou que está em risco: "Eu já fico preocupada. Tive várias conversas importantes com ele essa semana, que eu já acho que ele vai contar para um Buda (Lucas Henrique) da vida. Porque eu não confio no Buda, e Buda sabe”, disparou.

MC Bin Laden está no Paredão:

MC Bin Laden não só está rompendo alianças na casa mais vigiada do Brasil, como também corre o risco de sair do reality show da Globo. Em uma reviravolta durante a votação, o cantor de funk foi puxado para berlinda em um contragolpe. Agora, ele encara seu primeiro Paredão junto com Davi, Matteus e Leidy Elin; saiba como foi a formação.