BBB 24: Fernanda chora com recado da filha no Almoço do Anjo

A sister Fernanda não segurou a emoção ao ver o recado da filha, Laura, de cinco anos, durante o Almoço do Anjo do 'BBB 24'

Fernanda chorou bastante após ver o vídeo da filha e se deus familiares durante o Almoço do Anjo do BBB 24. A sister levou Rodriguinho, Giovanna Pitel e Luigi para o almoço deste domingo, 28, e se surpreendeu com o recado da herdeira.

"Oi, mamãe, parabéns pelo Anjo! Tô com saudade, beijo!", disse Laura, de cinco anos. A confeiteira ficou bastante emocionada, e pulou e gritou com o recado, sendo consolada pelos colegas. "Minha filha apareceu!", celebrou ela, que já tinha revelado a possibilidade de não ver a menina, já que o pai dela poderia não autorizar.

Além de Laura, Fernanda também é mãe de Marcelo, que não apareceu na gravação. Como o menino é pequeno, é necessário a autorização do responsável para aparecer no reality.

O pai da filha da Fernanda deixou ela aparecer no video.

Ela tava triste que não veria ela, pois o pai não queria exposição na midia. Que bom que ele voltou atrás. 😭🙏🏽#BBB24pic.twitter.com/FWokb18QXM — Comenta Reality (@comenta_bbb24) January 28, 2024

Boninho dá bronca em equipes de participantes

Boninho usou as redes sociais na madrugada deste sábado, 27, para dar uma bronca nas equipes responsáveis pelas redes sociais dos participantes do Big Brother Brasil. O diretor do reality pediu aos administradores das páginas que não ameacem entrar na Justiça contra pessoas que vierem a criticar os seus protegidos.

"Hoje começou essa loucura de vou trabalhar, vou fazer Justiça, quem tá errado, quem tá certo. Os adms enlouquecidos com os processos, vamos arrumar juízes, advogados, vamos processar você mais a galera que segue no 'Big Brother'. Não, nada disso, calma, menos. O 'Big Brother' é um jogo e quem decide é a galera, é você, é o voto. Então, adms, fechem a boquinha porque essa balela não vai ajudar o seu candidato. Quem vai decidir quem vai ganhar o 'Big Brother' na moral é a galera que está olhando o jogo. O resto é bobagem", disparou. Confira!