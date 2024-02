BBB 24: Fabiana Karla fala sobre seus participantes favoritos

Em participação no programa "Sala de TV", Fabiana Karla revelou quais participantes do Big Brother Brasil 24 fazem parte do seu pódio

Nesta sexta-feira, 2, a atriz e humorista Fabiana Karla montou seu pódio com os favoritos do BBB24 durante sua participação no programa Sala de TV.

Sem querer definir uma ordem, dentre os moradores da casa mais vigiada do Brasil, Fabiana começou citando Beatriz. "Ela é uma das minhas favoritas", afirmou. Em seguida, citou o motorista de aplicativo Davi - que viralizou após usar a expressão 'calabreso' em uma discussão.

Como terceiro integrante do seu pódio, ela afirmou ser uma decisão difícil de ser tomada. "A outra pessoa ainda estou buscando, analisando para ver se merece estar nesse pódio, mas esses dois, para mim, são os favoritos."."Tenho certeza que é o Rodriguinho", brincou o apresentador Glauco Lopes.

Fabiana Karla fez homenagem nas redes sociais

A morte da atriz Jandira Martini comoveu o universo das celebridades na última terça-feira, 30. Ela faleceu na segunda-feira, 29, aos 78 anos, após lutar por alguns anos contra o câncer no pulmão. Nos últimos anos, ela esteve nos elencos de América, Desejo Proibido, Caminho das Índias e Salve Jorge, que foi sua última novela. Em 2022, ela esteve no elenco do filme Uma Pitada de Sorte, com Fabiana Karla.

Agora, para homenageá-la, a atriz Fabiana Karla relembrou fotos do último trabalho que fizeram juntas, o filme Uma Pitada de Sorte, de 2022. Nas redes sociais, Fabiana relembrou que Jandira interpretou sua mãe no filme e mostrou as fotos felizes das duas durante as gravações.

"Ahhh Jandira…Que perda para todos nós artistas, fãs, familiares, amigos… Obrigada pela troca, pelo aprendizado, pelas risadas…Foi minha mãe no filme, e eu tinha tanto orgulho disso… Uma atriz memorável! Impecável! Sua voz marcante, seu olhar forte …Tudo isso ficará guardado para sempre nas minhas melhores memórias e no meu coração. Obrigada, querida", disse ela na legenda.