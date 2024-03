BBB 24: Equipe de Yasmin Brunet faz alerta sobre série de ameaças recebidas

Após série de ataques dirigidos à Yasmin Brunet e sua família, equipe da sister se pronunciou nas redes sociais: "Ameaças e insultos inimagináveis"

Nesta quarta-feira, 6, a equipe de Yasmin Brunet se posicionou contra os ataques dirigidos à modelo nas redes sociais. Recentemente, sua mãe, Luiza Brunet, teve que recorrer à justiça após receber ameaças devido a participação da filha no BBB 24.

"Infelizmente, hoje viemos aqui para falar de um assunto que vai muito além do jogo. Por conta de um embate pessoal no programa, após embates, a família e a própria Yasmin vem recebendo diversas ameaças e insultos inimagináveis", começou a nota publicada no Instagram da sister.

"Saibamos separar o que acontece dentro de um programa de entretenimento na TV do que acontece aqui fora, onde existem famílias e pessoas da vida real envolvidas - e preocupadas com os desdobramentos que a participação da Yasmin no BBB vem trazendo à rotina de todos e, principalmente, à saúde mental dela quando voltar ao mundo fora do jogo", alertou a equipe da modelo.

A onda de ataques teve início após o embate entre Yasmin e Davi dentro da casa. "Gostaríamos de, mais uma vez, pedir respeito e civilidade por parte das torcidas envolvidas. Estamos falando de seres humanos. Discordâncias e embates fazem parte do jogo ao qual os participantes estão envolvidos, cada qual com a sua estratégia", continuou.

"As ameaças recebidas aqui fora por parte da família são sérias e graves, passíveis de responsabilização criminal por parte de quem as comete. Paz! E segue o jogo", encerrou o comunicado.

Luiza Brunet procura a justiça após ser vítima de ameaça de fã de Davi

A modelo Luiza Brunet procurou a justiça após ser vítima de ameaça nas redes sociais. Mãe da modelo Yasmin Brunet, ela foi atacada por fãs do brother Davi, que está confinado com a filha no BBB 24, da Globo.

De acordo com o colunista Leo Dias, Luiza tem recebido ameaças de morte de fãs do brother e decidiu tomar as medidas necessárias para se defender. Com isso, ela procurou o Ministério Público para prestar queixa. As ameaças são direcionadas também para o irmão de Yasmin, Antônio Brunet.

A denúncia já foi feita para a justiça durante uma ida de Luiza até o Ministério Público junto com uma advogada criminalista na última terça-feira, 5. Por enquanto, ela não se pronunciou publicamente sobre o assunto.