Luiza Brunet procura a justiça após ser vítima de ameaça de fã de Davi

Mãe de Yasmin Brunet, Luiza Brunet é alvo de ameaça nas redes sociais e procura a justiça para tomar as medidas necessárias

A modelo Luiza Brunet procurou a justiça após ser vítima de ameaça nas redes sociais. Mãe da modelo Yasmin Brunet, ela foi atacada por fãs do brother Davi, que está confinado com a filha no BBB 24, da Globo.

De acordo com o colunista Leo Dias, Luiza tem recebido ameaças de morte de fãs do brother e decidiu tomar as medidas necessárias para se defender. Com isso, ela procurou o Ministério Público para prestar queixa. As ameaças são direcionadas também para o irmão de Yasmin, Antônio Brunet.

A denúncia já foi feita para a justiça durante uma ida de Luiza até o Ministério Público junto com uma advogada criminalista nesta terça-feira, 5. Por enquanto, ela não se pronunciou publicamente sobre o assunto.

Yasmin reage ao ser chamada de ‘inútil’ por Davi

Durante a formação do paredão no último domingo, 03, no Big Brother Brasil 24, Yasmin Brunet foi puxada pelo contragolpe de Davi e quase foi parar na berlinda. O motorista justificou sua indicação afirmando que a modelo era uma 'jogadora inútil'. Embora tenha escapado no bate e volta, a loira levou a declaração para o coração e detonou o brother com seus aliados.

Logo após a dinâmica, Yasmin desabafou com Leidy Elin e contou qual foi sua reação ao receber o título de 'inútil' de Davi. Além disso, a modelo apontou que o motorista de aplicativo está jogando sujo desde a expulsão de Wanessa Camargo: "Jogador fraco pra c*ralho. Homem fraco faz isso", a loira disparou sem rodeios.

"Não tem argumento, então tem que usar a falta de respeito. Não vou ser subterrânea e entrar no joguinho dele. Depois do que ele fez com a Wanessa, ainda vem e faz isso? Ele é desumano esse menino. Tóxico pra c*ralho!", Yasmin xingou, mas revelou que não pretende tomar nenhuma providência sobre o insulto. Confira!