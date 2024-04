BBB 24: Davi relembra discussões no reality: "Tive embates diretos"

Durante uma conversa com Matteus, Davi relembra com quantas pessoas teve embates diretos durante o confinamento do BBB 24

Nesta quinta-feira, 11, Davi conversou com Matteus no Quarto Fada do Big Brother Brasil 24, e relembrou as brigas que teve com os outros participantes ao longo do reality show da TV Globo. Segundo o baiano, ele teve embates com 20 pessoas.

"A gente contou aquele dia na academia, né? Vinte pessoas que eu tive embates diretos aqui na casa", disse o motorista de aplicativo, citando que a primeira briga foi com Nizam. "Numa altura dessa, faltando cinco dias para acabar. Cinco dias...", acrescentou

Matteus também citou outros momentos que eles viveram no programa. "Tantas coisas, tantas festas, tantas ações...", falou o gaúcho. Davi, então, falou sobre a importância de ter conquistado uma liderança na reta final da competição. "Essa última prova me deu um gás", ressaltou ele.

Vale lembrar que o baiano enfrenta Beatriz e Isabelle no paredão do BBB 24. O resultado será anunciado na noite desta quinta-feira, 11.

Davi diz que é o participante que mais sofreu

Nesta última quarta-feira, 10, Davi fez um desabafo durante uma conversa com Isabelle. O motorista de aplicativo afirmou para a sister que foi o participante que mais sofreu ataques ao longo do confinamento.

"Eu sofri aqui no programa, eu sofri muito. Quem sabe o que é sofrer aqui sou eu. Eu posso dizer que eu sei o que é sofrer. Posso bater no peito e falar assim 'eu sei o que é sofrer no Big Brother'. Eu sei que tem outras pessoas que sofreram, mas eu tenho uma história aqui dentro", refletiu ele.

E seguiu: "Eu sofri muito aqui dentro, não aguentava mais ir para o paredão, todo mundo está esgotado, mas eu estou esgotado. Eu dei o meu melhor para isso aqui, eu fui o melhor que eu pude, fui além. Eu estou com esse sentimento de que eu cumpri a missão que eu tinha pra cumprir", ressaltou. Confira o desabafo completo!