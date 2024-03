BBB 24: Davi faz promessa para convencer aliados a desistirem da Prova do Líder

Após sete horas de resistência, Davi tenta negociar e faz promessas tentadoras para persuadir colegas a deixarem a Prova do Líder do BBB 24

Após sete horas de muita resistência, Davi partiu para o ataque e adotou uma estratégia diferente para tentar conquistar a melhor na Prova do Líder no Big Brother Brasil 24 nesta sexta-feira, 8. É que o motorista de aplicativo decidiu tentar convencer seus aliados, que seguem na disputa, a desistirem da liderança com algumas promessas tentadoras.

Em sua busca por se tornar o todo poderoso da semana, Davi tentou negociar com seus colegas de confinamento em tom de brincadeira. Enquanto seguia na disputa em carrossel agarrado a um hot dog gigante, ele entrou na mente dos aliados e ofereceu uma barganha pela competição: prometeu não indicar ninguém ao Paredão desta semana.

“Alegrete, pode ir, pô. Se eu for líder não te coloco no Paredão, não", ele ofereceu para Matteus, que deu risada da proposta tentadora." Se quiser ir também, Isa", o motorista de aplicativo tentou persuadir a amiga, que não caiu nos encantos do baiano e ainda rebateu: "Pode ir você", Isabelle também prometeu não indicar o aliado.

Por fim, Davi tentou convencer outra colega de confinamento: "Ei, Bia, pode ir, pode ir. Vou colocar você no Paredão, não", ele tentou novamente, mas Beatriz negou. Vale mencionar que até agora, apenas Davi e Matteus seguem como os únicos homens restantes. Por outro lado, Isabelle, conhecida como Cunhã, e Beatriz continuam firmes e são as mulheres da disputa.

Para quem vai sua torcida Davi, Beatriz, Matteus ou Isabelle? #BBB24pic.twitter.com/4gZykYeEx4 — Central Reality #BBB24 (@centralreality) March 8, 2024

É importante lembrar também que apesar do clima de descontração entre os brothers, Beatriz decidiu tomar uma posição em relação e rompeu a aliança com um deles. A vendedora revelou que não confia mais em Davi e decidiu colocar um fim na amizade com o baiano depois que ele protagonizou uma briga intensa com Matteus.

“O Davi é muito incisivo no que quer. Então, no momento que ele explode, que ele quer fazer aquilo, ele não vai pensar no grupo. É como ele falou, ele é jogador. Ele joga”, a vendedora explicou que precisava priorizar seu grupo de amigos no momento. Mas apesar de romper a aliança, Bia contou que não pretende ignorar o motorista e só vai deixar de revelar seus votos.

Vocês acham que a prova vai durar quantas horas? #BBB24pic.twitter.com/7DTmJpomvB — Central Reality #BBB24 (@centralreality) March 8, 2024

Quem recebeu as consequências?

Os quatro primeiros eliminados se deram mal na Prova do Líder desta sexta-feira, 8. Além de perderem a chance de conquistar a liderança, também tiveram que lidar com consequências ao desistirem ou serem eliminados da dinâmica. As punições incluíam ir para o Paredão, Xepa, ser vetado Prova do Anjo e proibido de ser imunizado.

Lucas Henrique, mais conhecido como Buda, foi o primeiro a desistir da prova e o maior azarado no sorteio, já que está na berlinda da semana. Já MC Bin Laden está proibido de participar da disputa para ser o anjo da semana. Yasmin Brunet não deve ser imunizada, enquanto Alane foi parar na xepa da casa mais vigiada do Brasil; saiba mais sobre a Prova de Resistência.