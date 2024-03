BBB 24: Beatriz rompe aliança com Davi e choca ao revelar motivo: ‘Não confio’

Amizade estremecida! Beatriz declara fim da aliança e surpreende ao explicar motivo para não confiar mais em Davi no BBB 24

Na noite da última segunda-feira, 4, os confinados do Big Brother Brasil 24 marcaram presença no ‘Sincerão’ e protagonizaram diversas discussões fora da dinâmica. Mesmo não participando das brigas, Beatriz decidiu tomar uma posição em relação a um dos brothers. A vendedora revelou que não confia mais em Davi e decidiu colocar um fim na aliança com o baiano.

Para quem não está por dentro, Bia e Davi estreitaram os laços e formaram uma forte aliança recentemente. Por isso, os brothers costumavam combinar seus votos ao lado de Matteus e Alane. No entanto, a vendedora decidiu romper a parceria e se afastar do colega depois de perceber que o motorista estava focado apenas no jogo e não na amizade.

Em conversa com Alane, Beatriz abriu o coração sobre o rompimento durante a madrugada: “O Davi é muito incisivo no que quer. Então, no momento que ele explode, que ele quer fazer aquilo, ele não vai pensar no grupo. É como ele falou, ele é jogador. Ele joga”, a vendedora explicou que precisava priorizar seu grupo de amigos no momento.

Apesar de romper a aliança, Bia contou que não pretende ignorar o motorista. A paulista explicou que não deve expor suas estratégias de jogo: "Eu não confio mais. Não vou falar mais nada em relação a jogo. Quando ele vier falar: 'Vou votar em tal pessoa', eu vou responder: 'Davi, não me conta, não quero saber'”, ela revelou detalhes da decisão.

Beatriz sobre Davi: “Ele é jogador e ele joga aqui”. #BBB24pic.twitter.com/DHAgneZzES — CHOQUEI (@choquei) March 5, 2024

“Então, Davi, isso é uma coisa minha. Não vou te falar. Cada um vota em quem quiser”, Beatriz ensaiou como vai conversar com seu antigo aliado. Alane concordou com a decisão da vendedora. Matteus, que não participou da conversa, também teve uma discussão acalorada com o motorista e por isso, não deve se opor ao fim da aliança em seu grupo.

O que aconteceu entre Davi e Matteus?

Na noite da última segunda-feira, 4, os confinados do Big Brother Brasil 24 participaram do ‘Sincerão’ e ficaram com os ânimos bem alterados. Foi assim que Matteus se envolveu em uma briga intensa com Davi. O estudante de engenharia ficou irritado com a postura do motorista em relação a algumas sisters, gritou e acabou desabando em lágrimas.

A desavença teve início durante a formação do último paredão, quando Yasmin Brunet discutiu com o gaúcho e afirmou que ele ‘passava a mão na cabeça’ de Davi. Mais tarde, ele perdeu a linha e explodiu ao ver o colega de confinamento tentando iniciar uma discussão com uma de suas aliadas, Isabelle, que estava sentada em silêncio. Matteus perdeu a paciência e explodiu com Davi.